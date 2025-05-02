Разработчики World of Warcraft планируют ограничить возможности аддонов по считыванию боевых событий

Ион Хаззикостас, руководитель World of Warcraft, анонсировал значительные изменения в системе модификаций игры во время трансляции Blizzard.

Компания планирует ограничить возможности аддонов по считыванию боевых событий и аур, что затронет популярные инструменты, включая системы измерения урона, моды для сражений с боссами (Deadly Boss Mods, BigWigs) и большинство WeakAuras.

Многие классы и специализации полагаются на эти модификации для эффективной игры, поскольку стандартный интерфейс не предоставляет достаточной информации. Однако Blizzard обещает компенсировать утрату функционала, начиная с обновления 11.1.7, добавив собственные инструменты.

Основная цель изменений – уменьшить зависимость от модов, автоматически принимающих решения в битвах с боссами. Разработчики отмечают, что это создает порочный круг: чем сложнее становятся рейды, тем больше модов используют игроки, что заставляет дизайнеров создавать еще более сложные механики.

Ответы Blizzard на вопросы сообщества: