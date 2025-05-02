Разработчики World of Warcraft планируют ограничить возможности аддонов по считыванию боевых событий

Ион Хаззикостас, руководитель World of Warcraft, анонсировал значительные изменения в системе модификаций игры во время трансляции Blizzard.
Компания планирует ограничить возможности аддонов по считыванию боевых событий и аур, что затронет популярные инструменты, включая системы измерения урона, моды для сражений с боссами (Deadly Boss Mods, BigWigs) и большинство WeakAuras.
Многие классы и специализации полагаются на эти модификации для эффективной игры, поскольку стандартный интерфейс не предоставляет достаточной информации. Однако Blizzard обещает компенсировать утрату функционала, начиная с обновления 11.1.7, добавив собственные инструменты.
Основная цель изменений – уменьшить зависимость от модов, автоматически принимающих решения в битвах с боссами. Разработчики отмечают, что это создает порочный круг: чем сложнее становятся рейды, тем больше модов используют игроки, что заставляет дизайнеров создавать еще более сложные механики.
Ответы Blizzard на вопросы сообщества:
- Измерители урона и боевой лог: Blizzard разрабатывает собственный инструмент для отслеживания урона и исцеления. Боевой лог сохранится, но с задержкой. Сервисы типа Warcraftlogs продолжат работу. Встроенный измеритель будет учитывать прерывания и получаемый урон.
- Помощники ротации: Внедрится функция Rotation Assist с подсветкой следующих способностей. Появится упрощенная версия для новичков с небольшим штрафом к глобальному кулдауну.
- Сложность рейдов: Встречи адаптируют под новые условия, упрощая некоторые механики. Цель – не облегчить игру, а снизить зависимость от модов, сохранив уровень сложности.
- Небоевые моды: Планируется сохранить модификации для эстетики, квестов и ролевых механик. Функционал, зависящий от боевого лога, будет отключен. Cooldown Manager получит расширенные настройки.
- Звуковые сигналы: Интеграция звуковых подсказок, включая Cooldown Manager. Улучшение визуальной подачи механик и эффектов способностей.
- Сроки реализации: Изменения будут внедряться постепенно, с учетом обратной связи от игроков. Возможно добавление новых инструментов, например, улучшения системы пингов.
- Позиция разработчиков: Хотя решение еще не окончательное, Blizzard открыта к диалогу с сообществом и готова учитывать мнения игроков при реализации изменений.