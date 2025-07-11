Разработчики World of Warcraft поделились новыми подробностями о системе жилищ игроков

Разработчики World of Warcraft опубликовали объемный материал на официальном сайте игры, в котором рассказали о системе жилищ для игроков, что появится в дополнении Midnight. Предлагаем вам ознакомится с этим материалом ниже.

Жилища игроков в WoW: Ваш дружелюбный район

Добро пожаловать домой, искатели приключений!

Или, в данном случае, добро пожаловать в район, искатели приключений!

В нашей серии статей мы поделились информацией о философии, украшениях и наградах для жилищ игроков в World of Warcraft, но пришло время познакомить вас с районом. В нашей первой статье о жилищах мы кратко упоминали районы, а теперь давайте подробнее рассмотрим, что они из себя представляют и как работают.

Прежде чем приступить к делу, стоит сделать обычные оговорки. Районы находятся в стадии разработки, поэтому названия, изображения, цифры, сроки и прочее могут измениться до момента выпуска жилищ. Мы делимся этой информацией заранее, чтобы получить ваши отзывы, поэтому, пожалуйста, делитесь с нами своими мнениями.

Все это – ваши земли

Напомним, что жилища в World of Warcraft разделены на две зоны: Пункт основателя (для Альянса) и Берега режущего ветра (для Орды). Каждая зона состоит из примерно 50 участков одинакового размера, на каждом из которых находится дом.

Мы хотим, чтобы игроки с разными предпочтениями к местоположению могли найти участок, который идеально подходит им, будь то по атмосфере или для конкретного персонажа. Одни участки расположены вдали от всего, для тех, кто предпочитает уединение, другие сгруппированы в небольшие тупики из двух-трех жилищ, идеально подходящие для небольшой группы друзей, а некоторые дома расположены в более крупных группах для тех, кто ищет больше шума и суеты.

Точно так же в каждой зоне есть множество биомов, от жутких лесов и осенних сельскохозяйственных угодий Пункта основателя до пышных оазисов и ветреных утесов Берегов режущего ветра. В обоих районах вы найдете динамичную центральную зону, полную как активных НИПов, так и проектов (об этом читайте далее).

Важным фактором для нас и одной из причин, по которой эти зоны такие большие, является желание предоставить игрокам достаточно пространства. Отчасти потому, что наличие участка, который можно украсить, всерьез позволяет людям выразить себя, но также и потому, что мы хотели, чтобы между участками было достаточно места и игроки не мешали друг другу. Вам не придется беспокоиться о том, что старое дерево вашего соседа прорастет в ваш тщательно построенный лабиринт из живой изгороди.

Жилищные организации Азерота

Важно не только то, где вы решите жить, но и то, кто будут вашими соседями. И не волнуйтесь, здесь нет никаких товариществ собственников жилья (если только игроки не решат их создать).

Районы являются постоянными, поэтому любой, кто живет рядом с вами, останется вашим соседом навсегда, что делает это решение важным (хотя вы сможете переехать в любое время, так что не беспокойтесь по этому поводу слишком сильно). Это позволит настраивать ваш район и трудиться сообща с другими игроками над его развитием.

Существует два типа районов:

Публичные районы – создаются по мере необходимости игровыми серверами, и любой желающий может купить в них жилище. По мере их заполнения создаются новые экземпляры, поэтому ищущие дом игроки не будут видеть сообщение о том, что все районы заполнены. Публичные районы также управляются игрой, включая присвоение им названий (с помощью полупроцедурно-сгенерированных имен), организацию проектов (опять же, смотрите ниже) и поддержание работы района в необходимом состоянии.

Частные районы – создаются и принадлежат игрокам: либо гильдиям в качестве гильдейских районов, либо произвольным группам игроков в качестве уставных районов.

Для создания (и поддержания) частного района необходимо минимальное количество игроков (не персонажей), которые должны быть в гильдии или уставе, а также (в конечном итоге) минимальное количество игроков, которые должны жить в районе. Это связано с техническими проблемами, связанными с производительностью сервера и базы данных, поскольку районы устроены значительно сложнее, чем простые зоны вне открытого мира.

Гильдейские и уставные районы имеют в основном одинаковые возможности:

Их владельцы могут давать им имена, которые не обязательно должны быть уникальными (хотя у них есть разделители, чтобы отличать их друг от друга).

Игроки контролируют, кто может в них жить. Для гильдий это делается с помощью списка участников гильдии. Если гильдия исключает кого-то из своих рядов, то этот игрок также будет выдворен из района. У уставов присутствует ручной контроль над тем, кто может там жить, с помощью специального интерфейса.

Существует система разрешений, определяющая, кто может контролировать настройки, членство и т.д.

Управление проектами является обязанностью владельца и менеджеров.

Однако между гильдейскими и уставными районами есть одно большое различие: в гильдейских районах жилища будут доступны для всех участников гильдии через дополнительные связанные копии района вне зависимости от размера гильдии, в то время как уставные районы ограничены максимальным количеством участков.

Когда достал сосед

Нам несколько раз задавали два вопроса и мы хотим быстро на них ответить:

"Что будет, если мне не понравятся соседи/район?"

Мы разработали эту функцию так, чтобы она была простой и понятной, поэтому вы сможете просто сняться с места и переехать. Вы сможете отказаться от дома в любое время, после чего состояние вашего дома будет сохранено, и его можно будет "распаковать" одним щелчком мыши, когда вы купите новый участок в другом месте. Когда вы съезжаете, запускается таймер, поэтому, если вы передумаете до покупки нового дома, то сможете сразу же вернуться обратно. Как только вы купите новое жилье или таймер истечет, ваш старый дом будет выставлен на продажу, и другой игрок сможет его купить. (Стоит отметить, что если вас выселяют из частного района, ваш дом также будет упакован.)

"Могут ли люди просто зайти на мой участок/в дом?"

"Все зависит от ситуации!" Мы хотим, чтобы ваш дом был вашим личным пространством и вы чувствовали себя в нем в безопасности, но также понимаем, что одни люди более общительны, чем другие. Для этого у вашего участка и дома есть независимые настройки, которые можно изменить, чтобы разрешить или запретить доступ друзьям, товарищам по гильдии, соседям или кому-либо еще. Это позволит вам, например, разрешить доступ на ваш участок любому, но в дом – только друзьям и товарищам по гильдии. Конечно, эти разрешения можно изменить в любое время (если вы хотите сделать его частным для встречи книжного клуба днем, а затем открыть его для всеобщей танцевальной вечеринки ночью). Эти разрешения часто проверяются, поэтому, если вы их измените, то все, чьи разрешения больше не действительны, будут выдворены на улицу.

Наконец о проектах

Проекты – это мероприятия, доступные всем жителям района. Проекты появляются примерно раз в месяц, и когда открывается новый проект, жители района получают возможность узнать о различных культурах и фракциях Азерота, выполняя те или иные задачи. Игроки в частных районах могут выбирать из нескольких проектов, хотя иногда появляется строго определенный проект, который отражает происходящие в мире события. В публичных районах игровые сервера будут сами выбирать активный проект.

Каждый проект состоит из группы задач, которые выполняются жителями района коллективно. По мере выполнения задач появляется все больше НИПов из заданной области, которые предоставляют жителям района (или даже игрокам из других районов, которые его посетили) различные тематические украшения, а сам район визуально меняется, получая декорации в стиле этой фракции. Количество необходимых задач зависит от размера района, поэтому район с 50 игроками должен будет выполнить больше задач, чем район с 10 игроками. Аналогично, если район менее активен, будущие задачи для этого района также будут сокращены, чтобы соответствовать его возможностям.

Без активного проекта:

Активный проект в тематике Валь'шары:

Сами задачи охватывают весь спектр игрового процесса: от ремесла до сбора ресурсов, от выполнения заданий до прохождения подземелий или рейдов. Мы хотим, чтобы у каждого игрока всегда был способ внести свой вклад в проект, независимо от того, как он решил взаимодействовать с World of Warcraft. Успешное выполнение задач не только приносит награды, ожидаемые от такого рода игрового процесса, но и дает новый тип валюты проекта, которая используется во всех проектах, а также благосклонность района.

Благосклонность района используется для повышения уровня вашего дома и получения наград, а валюта проекта – для приобретения украшений у гостевых НИПов (в вашем районе или в районах ваших друзей).

Как только в рамках одного проекта будет выполнено достаточное количество задач, весь район получит совместное вознаграждение в виде дополнительной валюты проекта и благосклонности района, а также возможность приобрести все украшения у НИПов (при условии, что у игроков достаточно валюты).

Наши цели в отношении проектов тройные:

Дать району общую цель, вокруг которой он сможет сплотиться и получить за это коллективное вознаграждение. Приятно выполнять задачи вместе, и мы хотим поощрять как синхронную, так и асинхронную игру с соседями.

Дать районам возможность выбирать, как они будут выглядеть в более широком масштабе, а не только в плане отдельных участков, которые принадлежат игрокам.

Ввести некоторую асимметрию между районами, чтобы посещение других районов было более интересным.

Пора выбираться из города

Это только начало того, что мы планируем для районов и проектов. Наличие крупномасштабного постоянного многопользовательского пространства и возможность для игроков совместно вносить в него свой вклад – это по-настоящему захватывающе для нас, и мы с нетерпением ждем возможности развивать его вместе с вами.

Что заинтересовало вас больше всего? Продолжайте присылать свои отзывы, и до встречи в следующий раз!