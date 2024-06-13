Разработчики World of Warcraft поделились первыми подробностями о новинках в 4 этапе "Сезона открытий"

Приближается 4 этап "Сезона открытий" World of Warcraft Classic, в рамках которого игроки смогут достичь 60 уровня, отыскать новые классовые руны и войти в рейд Огненные Недра, чтобы сразиться с Рагнаросом. И это далеко не все!

Что нового

Мы развиваем 4 этап "Сезона открытий" разнообразными изменениями процесса получения уровней, новыми рунами для обнаружения, классовыми изменениями, улучшениями профессий и репутации, изменениями подземелий, классовыми PvP-комплектами, улучшенными событиями, рейдовым контентом, мировыми боссами и многим другим.

Максимальный уровень повышен с 50 до 60

Позитивный эффект "Отрада первооткрывателя" улучшен:

На 1-50 уровнях – 150% бонус



На 50-60 уровнях – 50% бонус

Новые руны для каждого класса для обнаружения

Новая ячейка для руны в плащ

Вспомогательные руны: эти внеклассовые вспомогательные руны предоставляют дополнительные бонусы для разнообразных навыков, например, прибавку для различных характеристик вроде навыка владения оружием, вероятности попадания заклинаниями и так далееНовая ячейка для руны в кольцо

Классовые корректировки: большинство классов ждут различные изменения, в том числе превращение некоторых рун в базовые способности и новые руны им на смену

Улучшения профессий и репутации: новые и улучшенные рецепты профессий у таких фракций как Серебряный Рассвет, Братство Тория, Гидраксианские Повелители Вод и Древобрюхи

Вторжения в кошмар были обновлены и теперь имеют лагеря получения ежедневных заданий

Новая валюта и награды для Тернистой Долины и события "Кровавая луна"

Улучшения подземелий: улучшенные награды и новые подземелья для персонажей 60 уровня: Глубины Черной Горы (2-я часть)

Вершина Черной Горы

Забытый Город (3 крыла)

Некроситет

Стратхольм

Вершина Черной Горы Забытый Город (3 крыла) Некроситет Стратхольм Классовые PvP-комплекты для персонажей 10 ранга

Рейд Огненные Недра

Посетите Огненные Недра в виде рейда на 20 игроков с 10 классическими боссами, обновленной добычей, переработанными классовыми комплектами 1 ступени и многим другим. Игроки также смогут усилить накал страстей с помощью новой механики переменной сложности. Не забудьте экипировку с сопротивлением огню! Она вам понадобится. В этот классический рейд мы добавим еще один сюрприз для самых бесстрашных искателей приключений.

Изменения мировых боссов

Сразитесь с Владыкой Каззаком и Азурегосом в совершенно новой версии этих сражений за пределами открытого мира. Сразиться с этими боссами смогут рейды вплоть до 40 игроков, однако предназначаться они будут для групп из 20 человек.



Ониксия также будет скорректирована так, чтобы побывать на ней смогло 40 или менее игроков, и получит кое-какую новую добычу.



В ближайшие недели мы расскажем вам больше, чем было представлено в этом кратком обзоре, и у нас в разработке для этого этапа есть еще много нового, с чем мы хотим вас как можно скорее познакомить. Следите за новостями на официальном сайте, чтобы узнать побольше и ознакомиться с полным обзором 4 этапа. Мы с нетерпением ждем возможности воплотить в жизнь игру на максимальном уровне в "Сезоне открытий".