Разработчики World of Warcraft поделились подробностями улучшений интерфейса для The War Within

Совсем скоро состоится выход предварительного обновления World of Warcraft: The War Within, в котором разработчики готовят множество нововведений и улучшений игрового процесса. Одним из таких является улучшение игрового интерфейса.
На официальном сайте игры была опубликован пост, в котором разработчики поведали об улучшениях интерфейса, в число которых входят новые значки карты, обновление журнала заданий, режим для арахнофобов и прочие опции. Подробности ниже.
Обзор улучшений интерфейса в The War Within
В The War Within мы вносим некоторые улучшения в пользовательский интерфейс и значки заданий, которые помогут лучше ориентироваться в ваших приключениях, включая новый фильтр для арахнофобов!
Новая легенда карты
Игроки могут открыть карту (горячая клавиша: M), чтобы увидеть новую опцию карты, которая позволяет легко и просто определять расположенные на ней различные типы заданий и контента.
Задания
- Кампания – задания, продолжающие основную сюжетную линию
- Важное – задания, открывающие важные функции и награды или обучающие ключевым механикам
- Легендарное – задания, за которые можно получить легендарные награды
- Мета – задания с перемещениями во времени, за которые можно получить ценные награды для персонажей высоких уровней
- Повторяемое – задания с ограничением по времени
- Местное – задания, раскрывающие местную культуру, а также побочные приключения
- Выполняется – задания, которые выполняются в данный момент
- Готово к сдаче – задания, которые уже можно сдать
Лимитированные по времени занятия
- Локальное задание – задания в открытом мире, за которые можно получить разнообразные награды
- Босс вне подземелья – сложный босс с ценной добычей в открытом мире, который предназначен для больших групп игроков
- Дополнительная задача – дополнительные задания в открытом мире, дающие опыт и различные награды
- Событие – задания из конкретного обновления, за которые можно получить ценные награды
- Редкое – особое существо, за которое можно получить различные награды
- Элита (редкое) – редкое особое существо, с которого с некоторой вероятностью можно получить ценную добычу
Занятия
- Подземелье – контент, созданный для группы из 5 искателей приключений и дающий добычу
- Рейд – контент с высокой сложностью, предназначенный для больших групп игроков и дающий ценную добычу
- База – центральная локация с NPC, доступными заданиями и прочими занятиями
- Раскопки – археологические раскопки, где вы можете искать артефакты
- Битва питомцев – здесь вы можете вызвать NPC на дуэли с питомцами
Движение
- Точка телепортации – телепортирует вас в другой регион
- Вход в пещеру – вход в пещеру или другую зону
- Точка маршрута – переносит вас в другую зону того же региона
Улучшения журнала заданий
Журнал заданий (горячая клавиша: L) получил дополнительные изменения: в нем появился новый флажок для выбора заданий, которые вы хотите отслеживать, а также информация о задании и его статусе.
При наведении указателя мыши на задание в журнале также можно определить его тип: повторяемое, важное или часть кампании. Значок с тремя точками в журнале показывает, что задание находится в процессе выполнения, а значок костра указывает на то, что это часть задания для отряда.
Улучшения книги заклинаний
Наряду с добавлением героических талантов (доступных на 71-м уровне) на панель талантов, были внесены дополнительные изменения в книгу заклинаний. Специализации, таланты и книга заклинаний были объединены в единую опцию "Таланты и способности" (горячая клавиша: N) в интерфейсе.
Теперь игроки могут видеть больше заклинаний и способностей на одном экране, а все способности специализаций легче просматриваются на ее страницах. Функция поиска в верхней части книги заклинаний также позволит игрокам обнаруживать заклинания и способности, которые отсутствуют на панели способностей. Книгу заклинаний также можно свернуть, а пассивные способности – скрыть из списка.
Реагенты для ремесла
Теперь у реагентов указано, с каким дополнением они связаны, что облегчит сортировку залежавшихся в вашем банке предметов и позволит решить, действительно ли вам так нужен тот Дождевой мак, который вы берегли с Пандарии, или уже пора его выбросить.
Режим для арахнофобов
Для тех, кто испытывает неприязнь к паукам и не хотел бы видеть их на экране во время своих приключений, в меню игры (горячая клавиша: ESC) в разделе "Специальные возможности" в подразделе "Общее" появился новый "Режим для арахнофобов".
При его выборе пауки будут визуально заменены альтернативными существами, где это возможно. Не все модели пауков будут заменены, и вы все равно сможете обнаружить отсылки к ним, но мы надеемся, что эта дополнительная опция поможет вам в ваших приключениях на Азероте.
Мы надеемся, что эти и многие другие улучшения помогут сделать ваше времяпрепровождение в Азероте еще лучше.
Раньше задавал тренды, а теперь сам стал по дизайну как обычная донатная помойка.
the money within, мелкософт доить начал блызард, как это непредсказуемо было 🪤