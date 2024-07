Разработчики World of Warcraft поделились подробностями улучшений интерфейса для The War Within

Совсем скоро состоится выход предварительного обновления World of Warcraft: The War Within, в котором разработчики готовят множество нововведений и улучшений игрового процесса. Одним из таких является улучшение игрового интерфейса.

На официальном сайте игры была опубликован пост, в котором разработчики поведали об улучшениях интерфейса, в число которых входят новые значки карты, обновление журнала заданий, режим для арахнофобов и прочие опции. Подробности ниже.

Обзор улучшений интерфейса в The War Within

В The War Within мы вносим некоторые улучшения в пользовательский интерфейс и значки заданий, которые помогут лучше ориентироваться в ваших приключениях, включая новый фильтр для арахнофобов!

Новая легенда карты



Игроки могут открыть карту (горячая клавиша: M), чтобы увидеть новую опцию карты, которая позволяет легко и просто определять расположенные на ней различные типы заданий и контента.



Задания

Кампания – задания, продолжающие основную сюжетную линию

Важное – задания, открывающие важные функции и награды или обучающие ключевым механикам

Легендарное – задания, за которые можно получить легендарные награды

Мета – задания с перемещениями во времени, за которые можно получить ценные награды для персонажей высоких уровней

Повторяемое – задания с ограничением по времени

Местное – задания, раскрывающие местную культуру, а также побочные приключения

Выполняется – задания, которые выполняются в данный момент

Готово к сдаче – задания, которые уже можно сдать

Лимитированные по времени занятия

Локальное задание – задания в открытом мире, за которые можно получить разнообразные награды

Босс вне подземелья – сложный босс с ценной добычей в открытом мире, который предназначен для больших групп игроков

Дополнительная задача – дополнительные задания в открытом мире, дающие опыт и различные награды

Событие – задания из конкретного обновления, за которые можно получить ценные награды

Редкое – особое существо, за которое можно получить различные награды

Элита (редкое) – редкое особое существо, с которого с некоторой вероятностью можно получить ценную добычу

Занятия

Подземелье – контент, созданный для группы из 5 искателей приключений и дающий добычу

Рейд – контент с высокой сложностью, предназначенный для больших групп игроков и дающий ценную добычу

База – центральная локация с NPC, доступными заданиями и прочими занятиями

Раскопки – археологические раскопки, где вы можете искать артефакты

Битва питомцев – здесь вы можете вызвать NPC на дуэли с питомцами

Движение

Точка телепортации – телепортирует вас в другой регион

Вход в пещеру – вход в пещеру или другую зону

Точка маршрута – переносит вас в другую зону того же региона

Улучшения журнала заданий



Журнал заданий (горячая клавиша: L) получил дополнительные изменения: в нем появился новый флажок для выбора заданий, которые вы хотите отслеживать, а также информация о задании и его статусе.

При наведении указателя мыши на задание в журнале также можно определить его тип: повторяемое, важное или часть кампании. Значок с тремя точками в журнале показывает, что задание находится в процессе выполнения, а значок костра указывает на то, что это часть задания для отряда.

Улучшения книги заклинаний



Наряду с добавлением героических талантов (доступных на 71-м уровне) на панель талантов, были внесены дополнительные изменения в книгу заклинаний. Специализации, таланты и книга заклинаний были объединены в единую опцию "Таланты и способности" (горячая клавиша: N) в интерфейсе.



Теперь игроки могут видеть больше заклинаний и способностей на одном экране, а все способности специализаций легче просматриваются на ее страницах. Функция поиска в верхней части книги заклинаний также позволит игрокам обнаруживать заклинания и способности, которые отсутствуют на панели способностей. Книгу заклинаний также можно свернуть, а пассивные способности – скрыть из списка.

Реагенты для ремесла



Теперь у реагентов указано, с каким дополнением они связаны, что облегчит сортировку залежавшихся в вашем банке предметов и позволит решить, действительно ли вам так нужен тот Дождевой мак, который вы берегли с Пандарии, или уже пора его выбросить.



Режим для арахнофобов



Для тех, кто испытывает неприязнь к паукам и не хотел бы видеть их на экране во время своих приключений, в меню игры (горячая клавиша: ESC) в разделе "Специальные возможности" в подразделе "Общее" появился новый "Режим для арахнофобов".



При его выборе пауки будут визуально заменены альтернативными существами, где это возможно. Не все модели пауков будут заменены, и вы все равно сможете обнаружить отсылки к ним, но мы надеемся, что эта дополнительная опция поможет вам в ваших приключениях на Азероте.

Мы надеемся, что эти и многие другие улучшения помогут сделать ваше времяпрепровождение в Азероте еще лучше.