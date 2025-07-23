Разработчики World of Warcraft поделились своими планами по дальнейшей поддержке Mist of Pandaria Classic

Команда разработчиков классической версии World of Warcraft: Mist of Pandaria Classic дали несколько интервью западным блогерам, в которых рассказали о своих планах по дальнейшей поддержке данного дополнения.
Со стороны Blizzard во всех интервью было три представителя: Клейн Стоун — зам. продакшн-директора по WoW Classic, Эйден Мун — комьюнити менеджер и Анна Ресендез — ведущий разработчик WoW Classic.
В общей сложности продолжительность всех интервью заняло 2 часа. Выписали основные моменты из них ниже.
О состоянии Mist of Pandaria Classic:
- Разработчики стремятся дать тот же опыт, что был в оригинале, но в современных реалиях, что бы опыт игроков был комфортнее;
- При работе над MoP Classic команда разработчиков общалась с оригинальными разработчики Пандарии. Благо их, в отличие от ваниллы, в компании осталось еще довольно много. С ними, в первую очередь, согласовывали порядок и скорость выпуска контента. Как итог, разработчики будут ориентироваться на оригинальное расписание Пандарии, но контент будет выпускаться быстрее, чем это было в оригинале;
- Ребаланс классов. Основная философия была в части того, что бы сделать всех более играбельными, поэтому слабые спеки пытались подтягивать, а слишком сильные нерфить. По статистике разработчики сделали примерно 95% бафов и около 15% нерфов. Разработчики обещают дальше следить за балансом классов и вносить правки по мере необходимости.
- Challendge mode - в этом режиме игроки зачищают данжи на время. Разработчикам задали вопрос о возможной не справедливости между классами. Например, одни классы смогут себя реализовать лучшем в первой фазе, а во второй фазе — уже нет. Решение этой проблемы нашли в таблице рейтингов, которая со временем будет откатываться. Какое будет расписание в этой таблице пока не известно.
- Разработчики хотели бы, что бы игроки оценили изменения в PvP и нерфам во многих вещах, которые делают игру более дружелюбной к игрокам. Например, возможность сразу купить полетки своим альтам сразу как ты достигнешь макс уровня. Облегченный фарм репутации, более доступные награды и не только.
- Разработчики не будут нерфить прокачку для твинков с 85 до 90, как было в последующих дополнениях. В целом разработчики считают, что сегодняшние игроки не так уж привязаны к одному персонажу и любят играть сразу на нескольких.
- Профессии останутся актуальными между фазами - разработчики учли, что частые правки профессий не нравятся игрокам и позволят выбрать любую понравившуюся профессию с самого начала.
- Система бонус бросков первоначально останется без изменений, но может эволюционировать, если комьюнити выразит к этому интерес.
- Будет ли реализовано простое переключение между спеками, без беготни к тренеру? Ответ — нет. Разработчики хотят посмотреть, как игроки будут чувствовать себя с дуал-спеками.
- Поделились сложностями о воскрешении старых дополнений в формате классика. Множество систем были перезаписаны безвозвратно, ибо когда они писались никто всерьез ничего не планировал перезапускать в будущем. В контексте панд было испытанием восстановить локацию под названием "Вечно цветущий Дол", так как эта локация была разрушена в поздних патчах Пандарии.
- Перенос данных со старых дополнений на современную кодовую базу занимает месяцы. Разработчикам преходится многое переделывать, ведь это не простой и муторный процесс. Их хорошего: во время этого процесса разработчики как раз могут вносить некоторые имения, о которых говорилось выше.
- Когда будут открыты следующие рейды Пандарии? Разработчики пока не назвали конкретных дат.
- Во внутриигровой магазин (WoW Shop) предметы добавляются очень осторожно. По словам разработчиков, часть предметов появились именно по просьбам игроков.
- Система Thunder Forge пока останется без изменений. Но разработчики к ней присматриваются, так что не исключают изменений в будущем.
- В очередной раз подтвердили, что PvE гир не должен будет решать в PvP. Разработчики четко стараются разделить PvE и PvP аспекты игры.
О состоянии серверов годовщины:
- Состояние серверов годовщины превзошли ожидания разработчиков, они очень рады тому, как они развиваются;
- Будет ли буст персонажа до 60 уровня в The Burning Crucade Anniversary? Ответ разработчиков — не исключено. Напомним, что в первом TBC буст был;
- По поводу ребаланса классов в TBC Anniversary разработчики сказали, что конкретики пока нет, но они открыты к предложениям игроков. Напомним, что в прошлый раз изменения уже были, когда печать Seal of Blood перекочевала с Орды к Альянсу;
- Один из пользователей задал вопрос: Когда уже закончится этот перезапуск классик вов? Какое дополнение перезапустят последним? Разработчики сказали, что все это время опирались на комьюнити, поэтому сейчас они не знают, все зависит от отзывов игроков;
- Когда ожидать Classic+? На этот вопрос разработчики отводили глаза в сторону. По их словам, сейчас все внимание нацелено на MoP Classic и подготовку к запуску TBC Anniversary.