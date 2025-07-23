Разработчики World of Warcraft поделились своими планами по дальнейшей поддержке Mist of Pandaria Classic

Команда разработчиков классической версии World of Warcraft: Mist of Pandaria Classic дали несколько интервью западным блогерам, в которых рассказали о своих планах по дальнейшей поддержке данного дополнения.

Со стороны Blizzard во всех интервью было три представителя: Клейн Стоун — зам. продакшн-директора по WoW Classic, Эйден Мун — комьюнити менеджер и Анна Ресендез — ведущий разработчик WoW Classic.

В общей сложности продолжительность всех интервью заняло 2 часа. Выписали основные моменты из них ниже.

О состоянии Mist of Pandaria Classic:

Разработчики стремятся дать тот же опыт, что был в оригинале, но в современных реалиях, что бы опыт игроков был комфортнее;

При работе над MoP Classic команда разработчиков общалась с оригинальными разработчики Пандарии. Благо их, в отличие от ваниллы, в компании осталось еще довольно много. С ними, в первую очередь, согласовывали порядок и скорость выпуска контента. Как итог, разработчики будут ориентироваться на оригинальное расписание Пандарии, но контент будет выпускаться быстрее, чем это было в оригинале;

Ребаланс классов. Основная философия была в части того, что бы сделать всех более играбельными, поэтому слабые спеки пытались подтягивать, а слишком сильные нерфить. По статистике разработчики сделали примерно 95% бафов и около 15% нерфов. Разработчики обещают дальше следить за балансом классов и вносить правки по мере необходимости.

Challendge mode - в этом режиме игроки зачищают данжи на время. Разработчикам задали вопрос о возможной не справедливости между классами. Например, одни классы смогут себя реализовать лучшем в первой фазе, а во второй фазе — уже нет. Решение этой проблемы нашли в таблице рейтингов, которая со временем будет откатываться. Какое будет расписание в этой таблице пока не известно.

Разработчики хотели бы, что бы игроки оценили изменения в PvP и нерфам во многих вещах, которые делают игру более дружелюбной к игрокам. Например, возможность сразу купить полетки своим альтам сразу как ты достигнешь макс уровня. Облегченный фарм репутации, более доступные награды и не только.

Разработчики не будут нерфить прокачку для твинков с 85 до 90, как было в последующих дополнениях. В целом разработчики считают, что сегодняшние игроки не так уж привязаны к одному персонажу и любят играть сразу на нескольких.

Профессии останутся актуальными между фазами - разработчики учли, что частые правки профессий не нравятся игрокам и позволят выбрать любую понравившуюся профессию с самого начала.

Система бонус бросков первоначально останется без изменений, но может эволюционировать, если комьюнити выразит к этому интерес.

Будет ли реализовано простое переключение между спеками, без беготни к тренеру? Ответ — нет. Разработчики хотят посмотреть, как игроки будут чувствовать себя с дуал-спеками.

Поделились сложностями о воскрешении старых дополнений в формате классика. Множество систем были перезаписаны безвозвратно, ибо когда они писались никто всерьез ничего не планировал перезапускать в будущем. В контексте панд было испытанием восстановить локацию под названием "Вечно цветущий Дол", так как эта локация была разрушена в поздних патчах Пандарии.

Перенос данных со старых дополнений на современную кодовую базу занимает месяцы. Разработчикам преходится многое переделывать, ведь это не простой и муторный процесс. Их хорошего: во время этого процесса разработчики как раз могут вносить некоторые имения, о которых говорилось выше.

Когда будут открыты следующие рейды Пандарии? Разработчики пока не назвали конкретных дат.

Во внутриигровой магазин (WoW Shop) предметы добавляются очень осторожно. По словам разработчиков, часть предметов появились именно по просьбам игроков.

Система Thunder Forge пока останется без изменений. Но разработчики к ней присматриваются, так что не исключают изменений в будущем.

В очередной раз подтвердили, что PvE гир не должен будет решать в PvP. Разработчики четко стараются разделить PvE и PvP аспекты игры.

О состоянии серверов годовщины: