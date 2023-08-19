Разработчики World of Warcraft показали новые традиционные доспехи для Отрекшихся и Ночных эльфов

На официальном сайте игры была опубликована небольшая статья, в которой разработчики продемонстрировали финальные версии традиционных доспехов для Отрекшихся и ночных эльфов.

Что бы получить эти доспехи игрокам потребуется выполнить цепочку заданий, которые они смогут получить у представителей своих фракций. Подробнее из материала ниже:

Почтите свое наследие с двумя новыми комплектами традиционных доспехов – одного для Отрекшихся и одного для ночных эльфов, – которые появятся в игре с выходом контентного обновления "Воплощение ярости". Кроме того, игроки получат новые расцветки кожи для персонажей Отрекшихся, а персонажи ночных эльфов – новые отметки на лице и татуировки на теле.



Традиционные доспехи Отрекшихся и новые расцветки кожи



Игроки 50-го уровня и выше могут начать свой путь к получению новых традиционных доспехов защитника Отрекшихся, поговорив с Лилиан Восс на Руинах Лордерона и начав выполнение задания "Призыв мертвецов". По завершении задания вы получите комплект доспехов "Облачение защитника Отрекшихся", включающий два нагрудника, плащ, пояс, ботинки, запястья, шлем, перчатки, поножи, наплечники и новую гербовую накидку.

Оба нагрудника взаимозаменяемы для мужских и женских персонажей, а еще игроки получат гербовую накидку Подгорода в обновленном виде.



Игрокам, которые не завершили цепочку заданий "Возвращение в Лордерон", необходимо выполнить ее, прежде чем они смогут приступить к выполнению новой цепочки заданий на традиционные доспехи. Чтобы начать выполнение этой цепочки, поговорите с Калией Менетил в Оргриммаре.

С выходом обновления персонажи Отрекшиеся получат еще и пять новых расцветок кожи на выбор. Обязательно посетите внутриигровую парикмахерскую, чтобы выбрать новую кожу (нам сказали, что все они очень эластичны).



Традиционные доспехи ночных эльфов и новые отметки на лице и татуировки



Игроки 50-го уровня и выше могут пройти новую цепочку заданий для получения комплекта доспехов "Убранства защитника Калдорай". В этот комплект входят ботинки, нагрудник, пояс, шлем, наплечники, перчатки, поножи и запястья. Игроки также получат новое звание.

Чтобы начать эту цепочку заданий, отправляйтесь в посольство Штормграда и нажмите на свиток на столе, чтобы получить задание "Боевой призыв".

Привлеките внимание, вместе с тем сливаясь с природой, благодаря новым отметкам на лице и татуировкам на теле. Посетите свою любимую внутриигровую парикмахерскую, чтобы сделать новую татуировку – заверяем, это не больно.



Следите за новостями на официальном сайте World of Warcraft, чтобы узнать больше об обновлении "Воплощение ярости", которое выйдет 6 сентября.