Разработчики World of Warcraft показали товары торговой лавки за февраль 2025

Команда разработчиков World of Warcraft опубликовала список наград, которые смогут заполучить игроки в феврале 2025г. Напоминаем вам, что торговая лавка доступна всем игрокам и расположена в столицах существующих фракций. Каждый месяц игроки могут выполнять серию испытаний, за выполнение которых дают особую валюту "Торговые жетоны" для покупки косметики в торговой лавке (в какой-то мере это аналог боевого пропуска).

Официальный обзор новинок

Присоединяйтесь к нам на праздновании второй годовщины Торговой лавки в феврале и приобретите новые и выпущенные ранее товары у специальных продавцов в Дорногале. В этом месяце встречайте Лунный Новый год стильно с помощью комплекта "Узорные розовые одеяния Лунного фестиваля".

Отметьте вторую годовщину Торговой лавки в феврале

В феврале мы отмечаем вторую годовщину Торговой лавки, расширяя шкалу наград этого месяца, что позволит вам заработать дополнительные 500 Торговых жетонов, участвуя в различных мероприятиях, и приобрести побольше товаров, включая ранее выпущенные облики предметов, средства передвижения, питомцев, игрушки и ежемесячные награды.

Эти предметы вы найдете у новых торговцев события, которые будут располагаться в Дорногале на протяжении всего месяца: Поставщика Тоффа <Оружие из торговой лавки>, Поставщика Оффа <Одежда из торговой лавки>, Поставщицы Мизикс <Существа и игрушки из торговой лавки> и Поставщицы Фелины <Коллекционер товаров из торговой лавки>.

Посетите лавку Тони и Уайлдера снаружи квартала магов в Штормграде или лавку Зен'шири рядом с Крепостью Громмаш в Оргриммаре, чтобы узнать, какие новинки у них появились. Также вы можете заглянуть в Торговую лавку около Кузницы в столице Дорногале на Острове Дорн, где трудятся представители лавок Тони и Уайлдера, а также Зен'шири.

Примеры товаров февраля

Вот небольшая часть того, что вы сможете получить, посетив торговую лавку в феврале. Обязательно загляните к торговцам, чтобы увидеть полный ассортимент представленных товаров.

Игрушки, питомцы и транспорт

Луносветская метла

“Метлы "Эмоциональные качели" в цветах Луносвета разлетелись по всему Азероту как горячие пирожки.” Транспорт

“Микси-толстобрюхи нередко готовы рисковать жизнью, только учуяв запах еды. Все что им нужно для счастья – это горячий обед и чашечка чая.” Питомец

Декоративная броня

Багровая сумка с лунными фейерверками

“Подходит для тех, кто отличается взрывным характером.” Плащ

Короткая багровая юбка и обмотки бойца

“Этот боевой наряд совсем не сковывает движения и помогает не растянуть мышцы." Поножи

Декоративное оружие

Багровая лунная хлопушка

“Почувствуйте себя пироманьяком.” Одноручное дробящее

Багровый лунный фонарь

“Осветите путь в радостное и яркое будущее.” Левая рука

Дополнительная награда месяца

Комплект: узорные розовые одеяния Лунного фестиваля

Поучаствовав в различных занятиях для заполнения шкалы в верхней части Журнала путешественника, который можно отыскать в Путеводителе по приключениям (Shift+J), вы получите дополнительную награду этого месяца – Комплект: узорные розовые одеяния Лунного фестиваля. Начните Лунный Новый Год стильно!

Комплект: узорные розовые одеяния Лунного фестиваля

“Комплект узорной одежды, которую принято надевать во время Лунного фестиваля.”

Содержит: шлем, наплечники, нагрудник/робу, пояс и ботинки.

Получите комплект для трансмогрификации "Бремя безжалостного возмездия"

Игроки, которые двенадцать раз заработают ежемесячную специальную награду Торговой лавки, получат достижение – "Завсегдатай торговой лавки", а также новый меняющий цвет комплект для трансмогрификации – "Бремя безжалостного возмездия", – и два комплекта без смены цвета, представляющие собой дневную и ночную версии изменяющего цвет набора – всего в сумме три комплекта.

Комплект для трансмогрификации "Бремя безжалостного возмездия" состоит из 9 следующих предметов: шлема, наплечников, нагрудника, пояса, поножей, ботинок, наручей, перчаток и плаща.

Чтобы получить достижение и комплект для трансмогрификации, добывать специальную награду подряд двенадцать раз не нужно.

Как все устроено

Получайте жетоны каждый месяц

Первого числа каждого месяца игроки с активной учетной записью и хорошей репутацией автоматически получают по 500 Торговых жетонов из ларя под названием Сундук коллекционера. Если в начале месяца у вас не было активного игрового времени или вы не имели подписки, не беспокойтесь. Ваши жетоны будут начислены вам в первый день месяца, когда у вас будет активное игровое время или активная подписка. Это значение одинаково для всех игроков вне зависимости от того, как они оплачивают свое игровое время.

Журнал путешественника

Выполняйте ежемесячные задачи, перечисленные в новом Журнале путешественника. Каждый месяц тематический список дел меняется. Эти занятия дают возможность получить вплоть до 500 дополнительных Торговых жетонов. Выполняя задачи, каждый месяц можно получить лишь ограниченное число Торговых жетонов, поэтому вам не потребуется выполнять их все. Вы сможете выбрать наиболее привлекательные задачи из широкого списка внутриигровых занятий для получения жетонов. Игроки могут получать жетоны просто продолжая играть обычным образом, например выполняя задания, участвуя в сражениях на полях боя, занимаясь праздничными делами и даже завершая эпохальные+ подземелья. Однако также вы можете поучаствовать в занятиях, созданных специально под текущий месяц.

Заморозка предмета

Если вы не успели приобрести особо желанный предмет до окончания месяца, не беспокойтесь. Вы можете "заморозить" этот предмет и приобрести его позднее. Когда вы замораживаете предмет, он остается в лавке на протяжении следующих месяцев до тех пор, пока не будет приобретен или заменен.

Если в текущем месяце нет предметов, которые вам приглянулись, вы можете сохранить свои Торговые жетоны и потратить их позднее. Они никуда не пропадут: неизрасходованные жетоны продолжат накапливаться каждый месяц.

Торговая лавка недоступна во всех версиях WoW Classic.

Требуется подписка или игровое время для World of Warcraft.

Для доступа к Путеводителю по приключениям требуется 10 уровень.