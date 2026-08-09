Разработчики World of Warcraft представили список изменений к патчу 12.1

Для World of Warcraft опубликовали примечания к обновлению контента «Проклятие Ула'тека» всего за несколько дней до его выхода 11 августа. World of Warcraft остается одной из самых популярных MMORPG на рынке благодаря периодическим обновлениям контента от Blizzard.

Вторая глава дополнения «Midnight» перенесет игроков на Свернутый Остров, таинственный остров, расположенный у восточного побережья Зул'Амана. Говорят, что это тюрьма мстительного лоа по имени Ула'тек, и игроки раскроют темные секреты, скрытые в глубинах острова, которые могут угрожать как Зул'Аману, так и Сильвермуну, если их не остановить. Хотя игроки World of Warcraft могли видеть Свернутый Остров во время запуска дополнения «Midnight», игра не позволяла им приблизиться к нему.

Однако игрокам World of Warcraft не придётся долго ждать следующего крупного обновления контента от Midnight. Обновление «Проклятие Ула'тека» выйдет во вторник, 11 августа, после технического обслуживания серверов. Помимо доступа к Свернутому Острову, игроки World of Warcraft заметят ряд изменений сразу после входа в игру.

Патч 12.1 увеличит здоровье игроков и урон существ на 25%. Кроме того, Blizzard скорректирует урон, наносимый специализациями DPS, снизив время восстановления способностей, позволяющих наносить урон в течение короткого промежутка времени, и увеличив постоянный урон во время игры.

Например, время восстановления способности «Мстительный гнев» у паладина специализации «Возмездие» будет немного уменьшено, а урон от таких способностей, как «Последний приговор» и «Клинок правосудия», будет увеличен в качестве компенсации. Кроме того, менеджер восстановления позволит игрокам отслеживать аксессуары и зелья.

Второй сезон Midnight начнётся через неделю после выхода патча 12.1. Во втором сезоне появятся рейд «Ядовитые глубины», новые подземелья и некоторые изменения в системе подземелий Mythic+. Обновлённая ротация подземелий Mythic+ для второго сезона Midnight будет включать в себя «Алтарь клыков», новое подземелье, которое появится с патчем 12.1, а также вернувшиеся подземелья, такие как «Королевский покой» и «Рубиновые бассейны жизни».

Хотя конец первого сезона Midnight был омрачен спорным прохождением подземелья Mythic+ с участием бывшего игрового мастера Blizzard, начало второго сезона Midnight должно предоставить игрокам различные способы получения нового снаряжения и улучшений.

Хотя изменения классов и режимов Mythic+ ожидаются с каждым крупным обновлением, в патче 12.1 также появится новый питомец-компаньон, основанный на реальном вирусном явлении.

Виртуальная версия короткошипого енота Джимоти будет доступна в World of Warcraft в качестве скрытого питомца, которого игроки обнаружат в патче 12.1. Команда разработчиков WoW позже уточнила в социальных сетях, что Джимоти будет доступен в игре в каком-то виде, а не как предмет в магазине Blizzard. Остается выяснить, как и где игроки смогут найти Джимоти.