Разработчики World of Warcraft предупреждают о многочисленных смертях ключевых персонажей в Worldsoul Saga

Blizzard подтолкнула поклонников World of Warcraft к тревоге: в грядущем дополнении Midnight, втором акте эпической Worldsoul Saga, разработчики обещают значительные потери среди ключевых персонажей.

«В трилогии будут важные персонажи, которые не переживут события истории», — рассказала Мария Гамильтон, креативный директор WoW, в интервью PC Gamer. «Будет много смертей, к сожалению. Это непростые решения. Мы обсуждаем: «Правильный ли сейчас момент? Что мы сделаем с этим персонажем после его ухода?»»

Сюжет сосредоточен на противостоянии сил Азерота с космическим существом из Пустоты, Ксал’ататом, чтобы предотвратить поглощение всего мира тьмой. Трилогия, начатая в The War Within и завершаемая в The Last Titan, обещает масштабное противостояние света и теней, глубоко погружаясь в лор Warcraft.

Руководитель проекта Ион Хаззикостас добавляет, что история будет требовать терпения: «Иногда Чеховское ружьё, или Чеховский меч, как в нашем случае, может лежать без действия несколько дополнений, прежде чем что-то сработает». Он намекает на гигантский клинок, воткнутый в планету во время Legion в 2016 году.

Midnight выйдет 2 марта 2026 года, и разработчики советуют фанатам WoW готовиться к серьезным сюжетным поворотам: ни один персонаж, даже любимый, не застрахован от трагических событий.