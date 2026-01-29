Разработчики World of Warcraft предупреждают о многочисленных смертях ключевых персонажей в Worldsoul Saga

Blizzard подтолкнула поклонников World of Warcraft к тревоге: в грядущем дополнении Midnight, втором акте эпической Worldsoul Saga, разработчики обещают значительные потери среди ключевых персонажей.
«В трилогии будут важные персонажи, которые не переживут события истории», — рассказала Мария Гамильтон, креативный директор WoW, в интервью PC Gamer. «Будет много смертей, к сожалению. Это непростые решения. Мы обсуждаем: «Правильный ли сейчас момент? Что мы сделаем с этим персонажем после его ухода?»»
Сюжет сосредоточен на противостоянии сил Азерота с космическим существом из Пустоты, Ксал’ататом, чтобы предотвратить поглощение всего мира тьмой. Трилогия, начатая в The War Within и завершаемая в The Last Titan, обещает масштабное противостояние света и теней, глубоко погружаясь в лор Warcraft.
Руководитель проекта Ион Хаззикостас добавляет, что история будет требовать терпения: «Иногда Чеховское ружьё, или Чеховский меч, как в нашем случае, может лежать без действия несколько дополнений, прежде чем что-то сработает». Он намекает на гигантский клинок, воткнутый в планету во время Legion в 2016 году.
Midnight выйдет 2 марта 2026 года, и разработчики советуют фанатам WoW готовиться к серьезным сюжетным поворотам: ни один персонаж, даже любимый, не застрахован от трагических событий.
Кому-то всё ещё не насрать на эту давно скатившуюся в непотребство лг*т-помойку?)Чудные люди.Вов умер ещё лет 10 назад.А как только Близы отрубили оплату для СНГ в 22 году,то многие её и вовсе навсегда похоронили и правильно сделали.
Только в твоих влажных мечтах)
Да,насколько бы игра не стала или была плохой,но у неё всегда найдутся полоумные фанатик,которые всегда будут её защищать).
ого у персонажей из WarCraft 3 наконец заберут их сюжетную броню? ну ниче потом оживят