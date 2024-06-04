Разработчики World of Warcraft работают над большим количеством контента для 4-й фазы "Сезона открытий"

Старший продюсер World of Warcraft: Classic Джош Гринфилд, более известный под ником Aggrend, недавно опубликовал обращение к игрокам в социальной сети Twitter(X), где рассказал о четвертой фазе Season of Discovery и о том, почему до сих пор не было сделано новых анонсов.

Джош согласен с тем, что сейчас Season of Discovery чувствует себя не очень хорошо в плане онлайна, так как многие игроки перешли играть в недавно вышедший Cataclysm Classic, но разработчики слышат игроков и планируют исправить эту ситуацию. Поскольку 3 фаза длится дольше, чем ожидалось, разработчики уверяют, что работа над 4 фазой активно ведется и игроков ждет гараздо больше контента в ней.

Да, я вас понимаю. Правда в том, что мы не сообщаем многого, потому что мы просто с головой погружены в работу, вводим, тестируем и улучшаем. Я мог бы каждый день писать что-то вроде "Все еще работаем над этим!", но я не думаю, что это будет полезно без более существенной информации, которой можно поделиться. Сбор информации для публикации тоже отнимает немало времени, поэтому мы не хотим тратить время кого-то вроде меня на получение информации и придание ей презентабельного вида, вместо других вещей, которые необходимо сделать для запуска.



Кроме того, огромное внимание на 4 этапе уделяется корректировке наших существующих планов на основе отзывов и извлеченных уроков, чтобы мы перешли к нему на как можно более сильной позиции. Слишком раннее или поспешное сообщение о намерениях или конкретике может навредить или, по крайней мере, сбить с толку в дальнейшем, особенно если мы находимся на полпути к переработке или изменению существующего плана на основе полученных отзывов.



Однако, на данный момент в центре внимания классической части WoW находится Cataclysm, потому что в нем активно происходят события. Сегодняшнее открытие рейдов – одно из главных таких событий. "Сезон открытий" идет полным ходом, и в следующий раз настанет его черед быть в центре внимания.



Мы очень ценим ваше терпение и понимаем, что если "Сезон открытий" – ваша основная игра, вы можете жаждать информации и чувствовать себя расстроенными из-за того, что существует еще одна версия классической/актуальной игры, и кажется, что мы уделяем ей больше внимания с точки зрения того, как много людей на самом деле над ней работает. На самом деле все не так. Вы можете быть уверены, что мы продолжаем и никогда не прекращали работу над "Сезоном открытий" и очень хотим добраться до того момента, когда мы сможем поговорить о нем. Спасибо!

Похоже, что игрокам придется еще немного подождать, но Blizzard упорно работает над тем, чтобы сделать четвертую фазу лучшей из всех возможных - так что следите за новостями.