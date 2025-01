Разработчики World of Warcraft: The War Within опубликовали обзор обновления 11.1

Разработчики World of Warcraft: The War Within опубликовали объемный материал на официальном сайте игры, в котором рассказали о новой локации "Нижняя Шахта", новом подземелье Операция "Шлюз", а также о других новинках обновления 11.1. К сожалению, разработчики пока не назвали точную дату выхода обновления.

Попадите в центр гоблинской изобретательности в обзоре локации "Раздора в Нижней Шахте"

Приключения в The War Within продолжаются, и вам предстоит отправиться в столицу торговой империи гоблинов – Нижнюю Шахту. Продолжите преследование Ксал'атат и столкнитесь с силами Галливикса на просторных улицах города, страдающего от конфликта между четырьмя основными картелями – Трюмными Водами, Черноводьем, Хитрой Шестеренкой и Торговой Компанией.

Находясь в Нижней Шахте, вы узнаете, что для них важно, какие проблемы они пытаются решить – в общем все, что делает их по-настоящему уникальными и на что они способны как общество. Вы копнете немного глубже и выясните, что таится под лежащими на поверхности юмором и взрывами, хотя взрывов и хаоса будет хоть отбавляй.

Добро пожаловать в Нижнюю Шахту

Это город, подобного которому еще не было в World of Warcraft. Он является свидетельством интеллекта и творческого подхода гоблинов как экспертов в области технологий и алхимии. Для путешествия в Нижнюю Шахту требуется 80-й уровень и завершение кампании повышения уровня в Каз Алгаре.

Кампания повышения уровня Каз Алгара состоит из следующих глав:

Остров Дорн

Глава 1: "Критический момент"

Глава 2: "Земные разломы"

Глава 3: "Первая атака"

Гулкие глубины

Глава 1: "В сиянии свечи"

Глава 2: "Темные откровения"

Глава 3: "Монстр и машина"

Тайносводье

Глава 1: "Путеводная звезда"

Глава 2: "Тьма сгущается"

Глава 3: "Надежда в единстве"

Аз-Кахет

Глава 1: "Друзья во тьме"

Глава 2: "Сброшенные путы"

Глава 3: "Один план за другим"

Начните свой путь в Нижнюю Шахту с задания "Взрыв возможностей" от Газлоу и Рензика в Зале Основания в Дорногале. После этого в приключении вы отправитесь на Мыс Возможностей, чтобы помочь восставшим гоблинам в этом районе, выполнив ряд заданий, а затем отправитесь на Приканавную ракетную базу для путешествия в Нижнюю Шахту, где снова встретитесь с Монти Газлоу.

Во время путешествия по Нижней Шахте вам предстоит посетить несколько мест, и вот некоторые из них, которые представляют особый интерес:

Станция Бум-Централ: Здесь находится поезд-ракета, который перевозит пассажиров из Гулких Глубин в Нижнюю Шахту и обратно.

Гостиница "Неконтинентальная": Первая остановка в вашем приключении в Нижней Шахте. По словам консьержа отеля Пакса Накипьсниммса, гостиница "Неконтинентальная" – "лучшая из лучших. Она расположена в центре города, не кишит мерзкими головорезами из Мрачных Минеров, а популяция тараканов в ней держится на минимуме".

Галладжио: Полюбуйтесь на Галладжио, украшенный разноцветными огнями и являющий собой образец гоблинской роскоши дворец.

Купол Разрушителей: Здесь находится новая PvP-арена "Клетка Крови", а потому это место определенно не для слабонервных.

Картели Нижней Шахты: Все дело в том, кого ты знаешь... или кто знает тебя

Если вы хотите чего-то добиться в Нижней Шахте, то вам нужно знать кого надо. Четыре основных картеля возглавляют такие отъявленные гоблины, как Монти Газлоу, барон Ревилгаз, Марин Гогельмогель и Гримла Выкрутень, а на горизонте маячит пятый картель.

Картели Нижней Шахты всегда ищут временных наемников для быстрой работы сроком на одну неделю. Пусть вы и не будете ограничены выбором союзника, ваши приключения в Нижней Шахте станут меняться в зависимости от того, к какому картелю вы примкнете. Какой картель выбрать – решать вам, а помочь вам в этом может Кайди Рэкеткольц в гостинице "Неконтинентальная". Будучи в любом из картелей, заработав репутацию для новой фракции известности в открытом мире, вы получите доступ к уникальным товарам, включая новое взрывное достижение со званием и ездовую Фирменную ракету Накипьсниммса за все ваши труды.

Трюмные Воды

Картель Трюмных Вод – это команда Монти Газлоу. В Трюмных Водах состоят одни из самых ярких гоблинов на свете, от гениальных изобретателей до взрывных гениев – Газлоу, Дрек и даже Галливикс. Они сделали большую ставку, присоединившись к Орде, но в Нижней Шахте им пригодятся все друзья, которых они смогут завести. Ищите картель Трюмных Вод, который ведет дела на Площадке Трюмных Вод, недалеко от Купола Крушителей в Нижней Шахте.

Черноводье

Рейдеры Черноводья – картель, пусть и новый, но с бароном Ревилгазом во главе они уже наводят шороху в сфере морских перевозок и роскошного отдыха. Они могут перевозить любые грузы, куда угодно и когда угодно, а теперь даже легально. Точнее, в основном легально. Они ведут все свои дела из Гавани Черноводья в Нижней Шахте.

Хитрая Шестеренка

Марин Гогельмогель – торговый принц этого картеля. Хитрая Шестеренка – старейший и крупнейший картель Нижней Шахты, который работает почти во всех отраслях Азерота и за его пределами. Но сейчас, под руководством Гогельмогеля, он занимается алхимией высшего класса. Хитрую Шестеренку вы найдете в районе Котельной в Нижней Шахте.

Торговая Компания

Кто-то может не согласиться с тем, как Торговая Компания добывает свои ресурсы, но ни одна промышленность не может работать без материалов. Хотите пообщаться – найдите книжный клуб. Хотите что-то построить – у Торговой Компании есть то, что вам нужно. Хотя у них нет главного гоблина, Гримла Выкрутень поддерживает порядок. Торговая Компания располагается в Хламовнике в Нижней Шахте.

Новое подземелье: Операция "Шлюз"

Наперегонки со временем вы должны помешать Мрачным Минерам и Торговой Компании взорвать плотину, которая затопит Гулкие Глубины. Операция "Шлюз" состоит из двух важных участков: Водокачки и СЕТИ, а вы должны сделать все возможное, чтобы наподдать гадким гоблинам, но перед этим не забудьте захватить у Пакса Накипьсниммса задание "Операция "Шлюз": Вывоз мусора".

Боссы

Большая МАМА: Прототип меха под кодовым названием Большая МАМА, пилотируемый Сильвой Верхолоской, был направлен на Водокачку в качестве оперативной охраны для исполнения планов Галливикса. Мех оснащен головокружительным набором коммуникационного оборудования, усиленного экспериментами с Черной Кровью.

Пара подрывников: Киза Быстроплавс и Бронт – дуэт мозгов и мускулов Торговой Компании, нанятый Галливиксом для осуществления "взрывной реструктуризации" плотины Водокачки. Киза получает удовольствие от бессмысленного разрушения, а Бронт – от уборки всего, что после нее остается.

Торфоморд: На дне Водокачки спит зверь, погруженный в спячку, и ждет, когда же его разозлит подходящий переполох. Торфоморд яростно появляется в мутном потоке, надеясь смыть все на своем пути.

Гизл Гигабжик: В самом сердце плотины Водокачки электрический мастер Гизл Гигабжик экспериментирует над тем, что он называет "Проектом". Когда его загоняют в угол, а секретные планы Галливикса почти сорвались, Гизл перенаправляет идущую в Нижнюю Шахту энергию... прямо на себя!

Мы с нетерпением жаждем увидеть, как вы будете маневрировать в уникальной политике гоблинов в обновлении "Разгром в Нижней Шахте", чтобы раскрыть зловещие планы Ксал'атат.

До встречи в Нижней Шахте!