Разработчики WoW Forever пообещали регулярно выпускать контент для прокачки твинков

Разработчики World of Warcraft: Forever очень хотят, чтобы игроки создавали сразу несколько персонажей на одном аккаунте

Для этого есть множество причин. Наличие героев низкого уровня позволит комфортно встречать в игре новых друзей. Также это поможет полноценно изучать свежие локации, подземелья и рейды из будущих патчей. Об этом создатели рассказали в эксклюзивном интервью. Ради этого авторы внедряют в проект целый ряд стимулов.

«У игроков появятся реальные причины качать твинков (альтов). Это нужно для открытия очков Наследия и старта новых приключений», — заявляет вице-президент и старший игровой директор Ион Хаззикостас (Ion Hazzikostas).

Новая версия культовой MMO стартует 4 ноября 2026 года. Исполнительный продюсер Холли Лонгдейл (Holly Longdale) отмечает, что этот проект станет идеальным выбором для новичков.

«Если вы только знакомитесь с игрой, то это именно ваш вариант. Здесь мы сделали самый низкий порог вхождения в историю франшизы», — объясняет руководитель.

Важной частью игры станет система Наследия (Legacy System). Она начисляет специальные очки за крупные достижения на аккаунте. Эти баллы можно распределять в особом дереве талантов. Они дают весомые улучшения для удобства игры. Дополнительные персонажи помогут накапливать эти очки гораздо быстрее.

Главный дизайнер Крис Зирхат (Kris Zierhut) рассказал о подготовке к релизу. Он создал огромные таблицы для просчета поведения хардкорных геймеров при фарме этих очков. По его словам, создание твинков ради быстрого получения легких низкоуровневых достижений выглядит гораздо логичнее, чем попытка сразу закрыть самые сложные хайэнд-цели.

«Это требует гораздо меньше времени, — объясняет Зирхат. — Мне очень нравится этот подход. Раньше когда мой брат только начинал и просил сыграть с ним я обычно отвечал: "У меня персонаж 60 уровня, извини, я могу попробовать тебя просто протащить по данжам". Теперь же я могу сказать: "Знаешь что? У меня как раз есть герой 20 уровня, я качал его параллельно. Ты догонишь меня очень быстро. Давай соберем группу и поиграем вместе».

Продвижение системы твинков — это также способ Blizzard показать весь новый контент. Разработчики планируют постоянно добавлять его в Forever. Максимальный уровень персонажей меняться не будет. Поэтому большая часть свежих зон и механик будет рассчитана именно на прокачку новых героев.

«Мы будем выпускать контент для самых разных диапазонов уровней», — подтверждает ведущий геймдизайнер Тим Джонс (Tim Jones). По его мнению, это позволит людям проводить в Азероте ровно столько времени, сколько они сами захотят. Система откроет множество различных путей для прогресса. Игроки смогут распределять свои сессии на разные промежутки времени и всё равно оставаться довольными результатом.

«Я отец. После того как дети ложатся спать, у меня появляется немного личного времени. Человек вроде меня может зайти в игру на 30 минут или на час. Я могу открыть журнал заданий и выполнить пару квестов для полной зачистки Элвиннского леса. Либо я могу дойти до аукционного дома, купить немного материалов и продвинуться на пару пунктов в кузнечном деле. Для меня это тоже форма значимого прогресса».

В будущих патчах разработчики добавят новые предметы для профессий, а также свежие подземелья и локации для прокачки. Об этом рассказал ведущий инженер по программному обеспечению Майкл Наталс (Michael Nuthals).

«При планировании будущих обновлений мы хотим быть уверены в одной вещи. Каждый пользователь должен найти в свежем контенте что-то интересное для себя, — заявляет Наталс. — Если я обожаю процесс прокачки, то у меня должен появиться новый маршрут, свежая цепочка квестов или новое подземелье».

«Ваше приключение больше никогда не будет точной копией прошлого опыта, — добавляет ведущий инженер по программному обеспечению Нора Миллс (Nora Mills). — Мы просто пытаемся подтолкнуть игроков к созданию новых персонажей и прокачке твинков».

Вице-президент и старший игровой директор Ион Хаззикостас отмечает важный момент. Из-за серьезного упора на твинков в Forever команда уже ищет полезные функции для поддержки такого стиля игры. Разработчики думают о переносе механик из современной версии игры. Например, речь идет об общем банке отряда (Warband Bank).

«Наша система Наследия мотивирует качать альтов. В такой ситуации заставлять игрока совершать кучу лишних действий выглядит глупо. Никому не интересно постоянно пересылать предметы почтой с мейна на твинка, заходить на другого чара и забирать вещи. Общий банк на весь аккаунт — это функция, добавление которой я отчетливо вижу в обозримом будущем», — объясняет Хаззикостас.

«Когда люди решат создать своих твинков, они смогут пойти совершенно разными путями, — подводит итог ведущий геймдизайнер Тим Джонс. — Мы обещаем регулярно добавлять в игру новые подземелья и зоны для прокачки».