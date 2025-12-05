Разработчики WoW называют Midnight лучшим за десятилетие и уверены, что новая система жилья существенно изменит игру

Blizzard возлагает огромные надежды на World of Warcraft: Midnight — грядущий аддон, который не только продолжит историю вселенной, но и впервые за 20 лет принесёт полноценную систему жилья. Полноценный релиз намечен на 2 марта 2026 года, но ранний доступ к жилью уже открыт с 2 декабря, и игроки начали обустраивать свои первые виртуальные дома. Однако сами разработчики уверены: Midnight — это далеко не только про уютные интерьеры.

Гейм-директор WoW Ион Хаззикостас в интервью ScreenRant назвал Midnight «возможно, лучшим дополнением в истории игры». Он признался, что ждет момента, когда миллионы игроков окунутся в новую сюжетную арку и наконец получат в своё распоряжение инструменты для строительства собственного убежища. По его словам, до сих пор эталоном оставался Legion, вышедший в 2016 году, но Midnight способен его превзойти.

Главный гейм-дизайнер Джесси Курланчик добавляет, что внедрение такого масштабного функционала оказалось непростой задачей. Команде пришлось решать технические проблемы, о существовании которых они ещё пару лет назад и не подозревали. Но цель неизменна: «Жильё должно стать полноценной опорой геймплея WoW, как рейды или PvP».

Судя по реакции команды, усилия окупаются. Ассоциированный директор производства Гарт ДеАнджелис признаётся, что прогулка по обновлённым Странникам Вечной Песни в Midnight едва не довела его до слёз — настолько мощной оказалась ностальгия, несмотря на то, что он сам присоединился к WoW относительно недавно.