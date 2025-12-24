Разработку обновленной версии World of Warcraft на движке Unreal Engine 5 официально прекратили

ЧАТ ИГРЫ
Команда, отвечающая за поддержку популярного проекта Turtle WoW, объявила о полном закрытии амбициозной инициативы по переносу культовой MMORPG на технологии Unreal Engine 5. В официальном обращении к сообществу разработчики сообщили, что соглашение о создании клиента версии 2.0 с авторами Unreal Azeroth было расторгнуто, а производство остановлено навсегда.

Изначально энтузиасты планировали перенести игру на современный движок, сохранив при этом узнаваемый угловатый визуальный стиль классической версии. В сети даже появлялись демонстрации предварительной сборки, однако теперь эти наработки отправлены в корзину. Представители Turtle WoW отметили, что решение далось им нелегко и было принято после долгих дискуссий о будущем направлении развития проекта.

Хотя в заявлении не указана конкретная причина разрыва сотрудничества, профильные источники связывают это событие с юридической активностью компании Blizzard. Правообладатель недавно усилил давление на сообщества пиратских серверов и подал судебные иски против ряда проектов. Вероятно, риск прямого столкновения с юристами издателя вынудил фанатов отказаться от глобальной технической переработки игры.

Несмотря на отмену графического обновления, сама команда не прекращает деятельность. Теперь все силы будут брошены на поддержку и развитие модификации Mysteries of Azeroth - сюжетного расширения для ванильной версии World of Warcraft. Разработчики принесли извинения всем, кто ждал релиз на новом движке, и поблагодарили бывших партнеров за энтузиазм и попытку реализовать этот сложный технический вызов.

WithoutFear

План этих скамеров был давным давно уже прочитан)))