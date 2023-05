Релизный трейлер дополнения Embers of Neltharion для World of Warcraft: Dragonflight ©

World of Warcraft: Dragonflight запустила дополнение Embers of Neltharion, в котором игроки помогут раскопать секретные эксперименты, спрятанные глубоко под землей. Погрузитесь в огромный новый подземный мир, заключайте новые союзы и помогите восстановить мир на Драконьих островах. World of Warcraft: Dragonflight: Embers of Neltharion доступна сегодня на ПК.

В первом крупном обновлении для WoW Dragonflight мы отправимся глубоко под Драконьи острова, чтобы раскрыть секреты испорченного лидера черных драконов, творящего катастрофы Нелтариона.

Наряду с обычными изменениями баланса классов, которые происходят с каждым крупным обновлением, выход WoW Dragonflight 10.1 Embers of Neltharion приносит с собой совершенно новую зону и первый рейд расширения: Aberrus, Shadowed Crucible.