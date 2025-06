Релизный трейлер обновления 11.1.7 "Наследие Аратора" для World of Warcraft

Состоялся выход обновления 11.1.7 "Наследие Аратора" для World of Warcraft: The War Within, в котором игроки смогут пройти сюжетную кампанию в Нагорье Арати, опробовать перегруженный режим вылазок, пройти задания из серии "Экскурс в историю", а также поучаствовать в нескольких

новых событиях со многочисленными занятиями и наградами.

В нагорье вновь нарастает напряженность. Присоединяйтесь к путешествию Ферин Лотар в старый мир и узнайте больше о наследии ее народа. Попутно вы сможете усилить свои способности, наэлектризовавшись в перегруженных вылазках, заработать захватывающие награды в ограниченных по времени событиях, по-новому взглянуть на исторические моменты Warcraft и многое другое!

Больше подробностей вы можете найти в описании к патчу на официальном сайте игры (на английском).