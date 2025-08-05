Релизный трейлер обновления 11.2 "Призраки К'ареша" для World of Warcraft: The War Within

Blizzard выпустили трейлер к запуску обновления 11.2 "Призраки К'ареша", в котором показаны новые кадры битвы с Дименсиусом. Обновление будет установлено на Американских серверах через пару часов, а на Европейских в 2 часа ночи по МСК.

С запуском обновления будет доступно больше контента и занятий, чем обычно, ведь оно станет последним крупным апдейтом дополнения. В "Призраках К'ареша" игроки отправятся исследовать новый регион под названием "К'ареш", дизайном которого очень гордятся разработчики.

К'ареш это родина расы бесплотных эфириалов, которая была порабощена армиями владыки пустоты Дименсиусом. Новый регион будет разбит на 4 зоны доступных для исследования:

13 августа в игре появится новый рейд "Манагорн Омега", в конце которого игроков ожидает финальный босс дополнения — Дименсиус. Разработчики обещают грандиозное сражение против него, масштаб которого будет не похож ни на что другое виденное ранее.

По словам разработчиков, Дименсиус — самый большой рейдовый босс из когда-либо созданных для World of Warcraft. Его размеры поражают: щупальца простираются на 3806 футов, что делает его самым крупным боссом в истории игры, превосходящим даже Смертокрыла.

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