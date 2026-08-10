Релизный трейлер обновления 12.1 "Проклятие Ула'тек" для World of Warcraft: Midnight

Разработчики World of Warcraft опубликовали релизный трейлер крупного обновления 12.1 "Проклятие Ула'тек", которое будет установлено на серверах игры на этой неделе - 11 августа. В трейлере продемонстрированы основные новинки обновления.

Сюжет обновления сосредоточен вокруг Спирального Острова и пробуждении могущественного существа по имени Ула’тек - древней угрозы троллей Амани. Новое обновление добавит в игру новое подземелье, рейд, классовые комплекты доспехов, масштабные улучшения интерфейса, новую фракцию для прокачки "Силы Зул'джарры" и многое другое.

Запуск Второго сезона Midnight с обновленными эпохальными+ подземельями и рейдовыми испытаниями запланирован на 19 августа. Больше подробностей вы можете узнать из патч-ноута на официальном сайте игры.