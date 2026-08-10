ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 430 оценок

Релизный трейлер обновления 12.1 "Проклятие Ула'тек" для World of Warcraft: Midnight

Solstice Solstice

Разработчики World of Warcraft опубликовали релизный трейлер крупного обновления 12.1 "Проклятие Ула'тек", которое будет установлено на серверах игры на этой неделе - 11 августа. В трейлере продемонстрированы основные новинки обновления.

Сюжет обновления сосредоточен вокруг Спирального Острова и пробуждении могущественного существа по имени Ула’тек - древней угрозы троллей Амани. Новое обновление добавит в игру новое подземелье, рейд, классовые комплекты доспехов, масштабные улучшения интерфейса, новую фракцию для прокачки "Силы Зул'джарры" и многое другое.

Запуск Второго сезона Midnight с обновленными эпохальными+ подземельями и рейдовыми испытаниями запланирован на 19 августа. Больше подробностей вы можете узнать из патч-ноута на официальном сайте игры.

Трейлеры 105 Обновления 289
10
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Melodic Osrik

цирк уродов продолжается, спустя более 20 лет

1