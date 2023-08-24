"Сейчас World of Warcraft превратилась в Pay2Win": экс-торговец золотом дал советы игрокам

YouTube-блогер MetaGoblin взял интервью у бывшего продавца золота в World of Warcraft под ником RedMage можно получить ответы на некоторые свои вопросы. Впервые игрок начал заниматься добычей и продажей золота в дополнении The Burning Crusade. Сначала он продал все накопленное золото, чтобы оплатить лечение своей кошки. Вырученная сумма денег оказалась настолько большой, что он решил заняться этим всерьез. Например, на фабрике он получал $6,5 в час, а продажа золота приносила ему в среднем $20 в час.
Другие детали интервью:
- RedMage никогда не блокировали, потому что он соблюдал определенные правила, чтобы не вызвать подозрения. Он также никогда не принимал участие в мошенничестве и краже аккаунтов с целью получения золота;
- Если заниматься добычей золота без ботов и сторонних программ, а в перерывах просто играть, тогда разработчики никогда не заподозрят вас и не забанят;
- Продавец советует не передавать новым персонажем 1 уровня пятизначные суммы золота сторонним игрокам. Вариант с приглашением альтернативного персонажа в гильдию и передачей золота или ценных предметов через банк выглядит безопаснее
- Большинство профессиональных продавцов золота живут в странах с щадящим законодательством и до которых Blizzard не сможет «дотянуться», например, во Вьетнаме и Индии;
- RedMage сдружился с продавцами валюты из Вьетнама, и они «многому» его научили;
- RedMage активно торговал золотом с The Burning Crusade и до конца Warlords of Draenor. В Battle for Azeroth он ненадолго вернулся к своей деятельности, когда одному известному игроку понадобилось 2,5 миллиона золотых – на добычу ушло примерно 3 месяца, а за работу ему дали $230.
- Самые «богатые времена» были во время Wrath of the Lich King, тогда игрок добывал около 300 тыс. золотых монет в месяц. За продажу 1000 золота он получал примерно $20-23;
- На релизе Cataclysm случилась инфляция, и за 1000 монет давали около $15, а после завершения Cataclysm — $7-8;
- Разработчики проводят волны блокировок незадолго до квартальных отчетов, вынуждая многочисленных ботоводов регистрировать новые учетные записи игры, чтобы цифры активных пользователей казались выше;
- В 2011 году Blizzard подали в суд на авторов бота WoWGlider с целью помешать его дальнейшему развитию, но добились противоположного эффекта — бот стал стремительно распространяться по сообществу под разными названиями и всячески модифицироваться, что сделало его более популярным, чем раньше;
- RedMage пытался заниматься продажей золота в Aion, но там была огромная конкуренция и куча ботов с самых первых дней, поэтому у него ничего не вышло;
- По словам игрока, сейчас заниматься доходной продажей золота нелегко, потому что конкуренция велика, а цены небольшие. Сейчас продавцам золота требуются десятки ботов, которые будут круглосуточно заниматься добычей валюты;
- RedMage считает, что Жетон WoW помог развить продажу золота в игре. Чтобы получить его, необходимо 25-30 часов игры. Однако игры предпочитают покупать нужную сумму золота всего за $5 и не тратить десятки часов своего времени;
- Единственный минус Жетона WoW — снижение выручки у продавцов золота и повышения доходов у самих Blizzard. По мнению игрока, сейчас WoW превратилась в Pay2Win.
Сейчас World of Warcraft превратилась в дерьмо
Главный совет: прекратите поддерживать этот труп.
У метелицы нет морального права и дальше выдаивать этот проект. ЛОР игры уже стал настолько извращенным и бессмысленным, что блевать тянет.
С момента смерти лича всё пошло по одному месту. Истинно не понимаю почему люди продолжают в нее играть, хотя и сами жалуются. Даже среди медийных людей и преданных фанатов есть человек (известный как Орк подкастер) обкладывает игру х**ми.
Зачем вообще тратить время на эту помойку? Раньше было интересно, все развивались и изучали мир с самого начала, а сейчас... Как то зашел пару лет назад когда были бесплатные выходные или типа того, на всех локациях кроме топовых пустота. Хочешь купить предметы на аукционе, а там нет ничего кроме высокоуровневого. Цены космические даже на обычные предметы, ведь у всех там уже по 5-10 персонажей полностью одетых, иначе им не выгодно продавать. В общем время этой игры давно прошло