World of Warcraft: Forever была задумана как «вечная» версия классического Азерота без дополнений, повышающих максимальный уровень. Разработчики сделали ставку на горизонтальный прогресс, но столкнулись с серьёзной проблемой для экономики игры. В обычных MMORPG выход новых аддонов помогает «перезагрузить» рынок, а здесь любая ошибка в балансе добычи способна надолго обесценить внутриигровую валюту.

В обычных условиях лишнее золото выводится из игры через починку снаряжения, перелёты, покупку ездовых животных и сброс талантов. Честным трудом игрок может заработать за полтора часа около 15 золотых. Однако недавно в одном из новых подземелий, Blackmaw Hold, обнаружили лазейку, которая позволила самым расторопным геймерам обогатиться на тысячи монет.

Как сообщил портал Wowhead, в этом подземелье нашлась комната примерно с тридцатью слабыми неэлитными противниками. Эти враги использовали только обычные автоатаки, но при этом имели стандартную таблицу добычи, как у монстров в открытом мире. С них в огромных количествах падали серебро, хлам для продажи торговцам, частицы стихий и квестовые предметы.

За несколько дней, пока Blizzard не выпустила срочное исправление, игроки успели вынести из этой комнаты колоссальные суммы. Например, известный стример Ziqoftw похвастался на трансляции, что накопил более 4000 золотых, и посетовал, что мог бы дойти до 5000, если бы не отвлекался на сон. При этом стримеры — лишь верхушка айсберга: наверняка профессиональные продавцы золота обнаружили это место гораздо раньше.

В сообществе тут же поднялась волна негодования. На форуме Reddit игроки требуют жёстких мер:

«Всё золото, попавшее в экономику таким путём, должно быть изъято, а все причастные — забанены. Эта единственная лазейка, если её оставить без внимания, испортит весь жизненный цикл WoW Forever. Эти деньги появились из воздуха за счёт продажи хлама торговцам, и теперь инфляция ударит по всем», — возмущается один из пользователей.

Ситуация осложняется тем, что стример Ziqoftw ранее выступал официальным комментатором на PvP-турнирах Blizzard. В соцсети X он заявил, что не считает свои действия использованием бага:

«Если разработчики быстро исправляют что-то, потому что это слишком выгодно или им не нравится такой способ фарма, это не значит, что в игре был баг. Это значит, что способ оказался слишком эффективным», — пояснил стример.

Согласно пользовательскому соглашению, блокировка грозит именно за использование игровых ошибок для получения несправедливого преимущества. В данном случае разработчики сами допустили просчёт в дизайне, назначив толпе слабых монстров в подземелье слишком щедрую добычу. Теперь главная интрига заключается в том, решится ли Blizzard откатывать прогресс и изымать тысячи золотых у тех, кто успел воспользоваться оплошностью.