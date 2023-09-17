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World of Warcraft 21.11.2004
8.3 3 000 оценок

Скидка 50% на дополнение World of Warcraft: Dragonfligh до 2 октября

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Solstice
Новости

Многострадальное дополнение World of Warcraft: Dragonfligh продолжает пытаться привлекать к себе
внимание аудитории и на этот раз Blizzard решили объявить новую распродажу игры в честь начала осени.

До 2 октября вы сможете приобрести все версии дополнения Dragonfligh со скидкой до 50%.

  • Стандартное издание теперь стоит всего 25 евро;
  • Героическое издание теперь стоит 35 евро;
  • Эпическое издание обойдется в 45 евро.

Напоминаем вам, что релиз дополнения состоялся 28 ноября 2022 года. В целом дополнение получило положительные оценки от журналистов и смешанные оценки от игроков.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Помню в компьютерный клуб пришел, мне было лет 9. Мне аккаунт ребята сделали в вовке. Я играл тянучкой эльфийкой какой то. Я там кушал пил отдых был на лесной поляне. Вокруг монстры страшно. ееех детстве. его уже не вернуть.
Актульная вовка кстати понос из жопы дерьма.

2
Solstice
Актульная вовка кстати понос из жопы дерьма.

Согласен.

2
Маша Простокваша

пффф зачем

1