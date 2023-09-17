Скидка 50% на дополнение World of Warcraft: Dragonfligh до 2 октября

Многострадальное дополнение World of Warcraft: Dragonfligh продолжает пытаться привлекать к себе
внимание аудитории и на этот раз Blizzard решили объявить новую распродажу игры в честь начала осени.
До 2 октября вы сможете приобрести все версии дополнения Dragonfligh со скидкой до 50%.
- Стандартное издание теперь стоит всего 25 евро;
- Героическое издание теперь стоит 35 евро;
- Эпическое издание обойдется в 45 евро.
Напоминаем вам, что релиз дополнения состоялся 28 ноября 2022 года. В целом дополнение получило положительные оценки от журналистов и смешанные оценки от игроков.
Помню в компьютерный клуб пришел, мне было лет 9. Мне аккаунт ребята сделали в вовке. Я играл тянучкой эльфийкой какой то. Я там кушал пил отдых был на лесной поляне. Вокруг монстры страшно. ееех детстве. его уже не вернуть.
Актульная вовка кстати понос из жопы дерьма.
Согласен.
пффф зачем