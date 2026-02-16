Соавтор Doom Джон Ромеро рассказал о своей многолетней одержимости World of Warcraft

Хотя Джон Ромеро больше всего известен как создатель культовых шутеров от первого лица, в частной жизни он является большим поклонником знаменитой MMO от Blizzard. В недавнем интервью разработчик поделился своими воспоминаниями об этой игре и признался, что она дала ему не только массу развлечений, но и повод для серьезных размышлений о проектировании видеоигр.

Знаменитый геймдизайнер, приложивший руку к созданию Wolfenstein 3D, Doom и Quake, на вопрос о проекте с наибольшим количеством наигранных часов указал именно на World of Warcraft. Ромеро рассказал, что провел в игре, вероятно, более трех тысяч часов. По его словам, он буквально жил в этом мире каждый день на протяжении 5 лет. Обычно он уделял геймплею по шесть часов ежедневно, а в выходные играл столько, сколько мог выдержать без сна. В тот период он сам занимался разработкой MMO, поэтому детальное изучение механик WoW было для него крайне важным профессиональным опытом.

Ромеро также был активным участником гильдии и занимался в игре практически всем, чем только можно. У него есть пять полностью экипированных основных персонажей разных классов и десять героев в общей сложности. Разработчик отметил, что при создании нового персонажа он уже знал все способы оптимизации прохождения и мог получить шестой уровень всего за полчаса.

Увлечение World of Warcraft стало для него источником ценных уроков, которые пригодились в дальнейшей работе. Ромеро считает, что всегда полезно изучать успешные игры и функционирующие в них системы, которые прошли проверку временем и миллионами игроков. Это позволяет понять логику разработчиков и причины, по которым те или иные решения работают эффективно на протяжении многих лет.