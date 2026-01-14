ЧАТ ИГРЫ
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 382 оценки

Состоялся выход пре-патча The Burning Crusade Classic для серверов "Годовщины" World of Warcraft

Blizzard обьявили об успешной установке предварительного обновления The Burning Crusade Classic для серверов «Годовщины» World of Warcraft. Это тот самый переходный этап между Classic и TBC, который продлится несколько недель и подготовит игроков к открытию Темного Портала - 6 февраля.

Пре-Патч — это не просто «ожидание TBC», а полноценный этап подготовки: выбор нового мейна, комфортная прокачка, фарм PvP-гира, профессий и золота. Именно сейчас решается, с чем ты войдешь в Темный Портал.

Новые расы, Новые мейны

Пре-патч сразу приносит ключевое изменение — новые расы.

Орда получает Эльфов Крови, Альянс — Дренеев, а вместе с ними и доступ к ранее эксклюзивным классам: Эльфы Крови Паладины и Дренеи Шаманы. Неудивительно, что для многих это означает полный реролл и выбор нового мейна перед стартом The Burning Crusade.

Эльфы Крови начинают свой путь в Eversong Woods и Ghostlands, тогда как Дренеи восстанавливаются после катастрофы Exodar на Azuremyst и Bloodmyst Isle.

Прокачка профессий

Параллельно с прокачкой самое время подумать и о профессиях. В Пре-Патче появляется Jewelcrafting, и игроки могут заранее начать ее развивать — через просеивание руды и создание украшений. Для тех, кто планирует менять профессии перед TBC, это идеальный момент начать все с чистого листа.

Повышение до 58 уровня

Также важная новость для альтов и новых персонажей. Во время Пре-Патча, начиная с 14 января, игроки смогут воспользоваться повышением уровня до 58. И на этот раз Эльфы Крови и Дренеи также включены. Если раньше Blizzard планировали ограничить буст для этих рас, то теперь решение пересмотрели. Повышение уровня до 58 доступно в Outland Epic Pack, а также как отдельная покупка, и работает исключительно на WoW Classic Anniversary серверах.

