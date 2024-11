Состоялся запуск игровых миров "Нового начала" для World of Warcraft: Classic

Только что состоялся запуск игровых миров нового начала для классической версии World of Warcraft. На новых серверах игроки смогут вновь пережить все события оригинального World of Warcraft, а позднее, после прохождения всех этапов, продолжить свои приключения в The Burning Crusade: Classic (предположительно это произойдет зимой или весной 2026 года).

Напоминаем вам, что эти сервера были анонсированы на мероприятии Warcraft Direct в честь празднования 20-й годовщины и будут иметь некоторые изменения в сравнении с запуском классики образца 2019 года (двойная специализация, увеличенный набор бафов, а хай-лвл рейды откроется лишь спустя 3 недели). Ниже вы можете наблюдать список серверов для различных регионов.

Россия:

Anniversary

Европа:

Thunderstrike (PvE)

Spineshatter (PvP)

Soulseeker (Хардкор)

Америка:

Dreamscythe (PvE)

Nightslayer (PvP)

Doomhowl (Хардкор)

Новые сервера доступны в клиенте World of Warcraft: Classic во вкладке "Anniversary Edition".