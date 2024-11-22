Состоялся запуск игровых миров "Нового начала" для World of Warcraft: Classic

Только что состоялся запуск игровых миров нового начала для классической версии World of Warcraft. На новых серверах игроки смогут вновь пережить все события оригинального World of Warcraft, а позднее, после прохождения всех этапов, продолжить свои приключения в The Burning Crusade: Classic (предположительно это произойдет зимой или весной 2026 года).
Напоминаем вам, что эти сервера были анонсированы на мероприятии Warcraft Direct в честь празднования 20-й годовщины и будут иметь некоторые изменения в сравнении с запуском классики образца 2019 года (двойная специализация, увеличенный набор бафов, а хай-лвл рейды откроется лишь спустя 3 недели). Ниже вы можете наблюдать список серверов для различных регионов.
Россия:
- Anniversary
Европа:
- Thunderstrike (PvE)
- Spineshatter (PvP)
- Soulseeker (Хардкор)
Америка:
- Dreamscythe (PvE)
- Nightslayer (PvP)
- Doomhowl (Хардкор)
Новые сервера доступны в клиенте World of Warcraft: Classic во вкладке "Anniversary Edition".
Большенство РУ-комуните пошло играть на EU - сервер Spineshatter (PvP). На РУ сервере играть такое себе, так как спустя 2-3 недели с онлайном там будет туго.
Эту игру пора просто закрыть, отжила она своё. Продолжение пора делать.