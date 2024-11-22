ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 186 оценок

Состоялся запуск игровых миров "Нового начала" для World of Warcraft: Classic

Solstice
Новости

Только что состоялся запуск игровых миров нового начала для классической версии World of Warcraft. На новых серверах игроки смогут вновь пережить все события оригинального World of Warcraft, а позднее, после прохождения всех этапов, продолжить свои приключения в The Burning Crusade: Classic (предположительно это произойдет зимой или весной 2026 года).

Напоминаем вам, что эти сервера были анонсированы на мероприятии Warcraft Direct в честь празднования 20-й годовщины и будут иметь некоторые изменения в сравнении с запуском классики образца 2019 года (двойная специализация, увеличенный набор бафов, а хай-лвл рейды откроется лишь спустя 3 недели). Ниже вы можете наблюдать список серверов для различных регионов.

Россия:

  • Anniversary

Европа:

  • Thunderstrike (PvE)
  • Spineshatter (PvP)
  • Soulseeker (Хардкор)

Америка:

  • Dreamscythe (PvE)
  • Nightslayer (PvP)
  • Doomhowl (Хардкор)

Новые сервера доступны в клиенте World of Warcraft: Classic во вкладке "Anniversary Edition".

2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Pastoral
0
Solstice

Большенство РУ-комуните пошло играть на EU - сервер Spineshatter (PvP). На РУ сервере играть такое себе, так как спустя 2-3 недели с онлайном там будет туго.

0
JeSiRoL

Эту игру пора просто закрыть, отжила она своё. Продолжение пора делать.

0