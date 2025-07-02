Состоялся запуск предварительного обновления для World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic

Разработчики World of Warcraft опубликовали трейлер предварительного обновления Mists of Pandaria Classic, в котором продемонстрировали его основные новшества. Сама Пандария останется сокрыта туманами еще несколько недель, но игроки уже могут опробовать некоторые новинки.

В этом предварительном обновлении игроки смогут создать своих пандаренов, опробовать класс монаха, посоревноваться с другими игроками в битве питомцев, поучаствовать в событии "Атака на Остров Терамор", а также оценить обновленную систему талантов.

Кроме того, все игроки, которые пройдут вступительную цепочку заданий пандаренов на Скитающемся острове в период со 2 по 30 июля, получат в свою коллекцию средство передвижения – Мудрого змея Шаохао.

Полноценный запуск Mists of Pandaria Classic состоится ближе к концу месяца - 22 июля.