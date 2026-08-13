Создатели клиента Unreal Azeroth перешли на криптовалюту и анонимные сервисы для защиты от исков Blizzard

Авторы кастомного клиента Unreal Azeroth и запущенного вместе с ним ванильного сервера Emberveil полностью реорганизовали свою структуру, чтобы избежать повторения судьбы закрытого проекта Turtle WoW. Вместо привычной для фанатских серверов модели монетизации с подключением стандартного банковского эквайринга создатели платформы перевели все пожертвования на децентрализованные платежные шлюзы и анонимные каналы связи.

На официальном сайте проекта полностью отсутствуют классические способы оплаты через банковские карты, PayPal, T-Bank или AliPay, которые ранее послужили ключевой уликой в суде против прежней администрации. Единственным доступным методом финансовой поддержки остался шлюз BTCPay, принимающий платежи в сети Bitcoin и Lightning Network. Подобная схема позволяет принимать средства от пользователей без передачи персональных данных операторам традиционных платежных систем и исключает возможность быстрой заморозки счетов через судебные ордеры.

Помимо отказа от банковских шлюзов, создатели Unreal Azeroth полностью исключили упоминание любых зарегистрированных юридических лиц. Если закрытый сервер Turtle WoW пытался легализовать финансовые потоки через гонконгскую фирму Afkcraft Limited, то у нового проекта любые коммерческие реквизиты отсутствуют. Официальный контактный адрес скрыт за обфускацией в коде страницы и ведет на почтовый ящик швейцарского сервиса Proton Mail, который обеспечивает сквозное шифрование и не требует верификации личности при регистрации.

В подвале официальных ресурсов проекта размещены развернутые юридические дисклеймеры с утверждением, что разработка носит исключительно некоммерческий характер, а весь исходный лор и вселенная остаются интеллектуальной собственностью компании Blizzard Entertainment. Дополнительным барьером против претензий правообладателя выступает сам исполняемый код: клиент написан с нуля на базе Unreal Engine 5 и не содержит оригинальных файлов игры, что формально лишает юристов возможности выдвигать стандартные обвинения во взломе систем защиты по закону DMCA.

Создатели платформы не планируют ограничиваться поддержкой одного сервера Emberveil и уже запустили программу партнерства для сторонних администраторов. В специальном разделе сотрудничества на сайте владельцам других ванильных проектов предлагается внедрить движок на свои сервера, пока сами разработчики сохраняют статус независимой технической команды.