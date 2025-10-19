ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 340 оценок

Создатели сервера Turtle WoW предлагают Blizzard ввести систему лицензирования - чтобы можно было работать легально

AceTheKing AceTheKing

Команда фанатского сервера Turtle WoW написала открытое письмо в адрес компании Blizzard.

Обращение появилось на фоне готовящегося судебного разбирательства, где правообладатель обвиняет разработчиков сервера в нарушении авторских прав. В своем письме авторы проекта предлагают Blizzard рассмотреть возможность создания легальной системы лицензирования.

Создатели Turtle WoW отмечают, что их проект стал по-настоящему домашним для многих поклонников World of Warcraft, которые нашли в нем уютную и ламповую атмосферу. Они уверены, что Blizzard могла бы извлечь из этого практическую выгоду. По их мнению, официальная лицензия для некоммерческих серверов помогла бы вернуть в экосистему игры часть аудитории, которая ищет особый игровой опыт.

Кроме того, такая модель позволила бы правообладателю перенимать наиболее успешные идеи и наработки, которые появляются в рамках фанатских проектов, для их дальнейшего внедрения в официальную версию игры.

В качестве успешного прецедента авторы письма приводят пример компании Rockstar Games, которая интегрировала в свою работу разработчиков популярной модификации FiveM для Grand Theft Auto 5, а так же Bethesda, игры которой получают огромную популярность благодаря многочисленным пользовательским модификациям.

Blizzard пока никак не отреагировала на данную инициативу.

12
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Рун1190

бредятина, близзам подобное "лицензирование" только гемор добавит

5
smallhell

Не думаю, что это сработает. У близов условно есть свои сервера, которые условно доступны везде. Зачем им какой-то посредник, да еще и в странах, где они и сами могут работать свободно.

А то что там какие-то правила на этих пиратских серверах особенные, это не важно, близы и на своих серверах вам такие правила сделают... ну когда-нибудь, ждите, а пока поиграйте на официальных, ага.

4
Gridon

Предлагать корпорации извлечь практическую выгоду из легализации воровства это как если бы тараканы предложили хозяину квартиры платить им аренду за то что они тестируют его еду. А уж пассаж про перенимание успешных идей просто великолепен. То есть сначала они нарушают все мыслимые правила, а потом предлагают продать свои наработки тем, у кого они всё украли. Сравнение с Rockstar и Bethesda вообще за гранью. Те компании работают с модами, а не с целыми подпольными серверами, эмулирующими их продукт. Это как сравнивать кастомизацию купленной машины и угон завода целиком с последующим предложением автоконцерну лицензировать ворованное оборудование.

2
UnwaveringGlenn

Blizzard давно плевать на своих фанатов и то что они ушли из России это ещё раз подтверждает мои слова, им даже плевать на деньги которые они получали из России от своих "Фанатов", а получали они не малую сумму за свои игры и игровые предметы а так же разный мерчь примерно Годовой бюджет маленькой Странны, вот и думайте от чего отказались Blizzard из за политики Стран к которой они не имеют ни какого отношение.