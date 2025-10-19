Создатели сервера Turtle WoW предлагают Blizzard ввести систему лицензирования - чтобы можно было работать легально

Команда фанатского сервера Turtle WoW написала открытое письмо в адрес компании Blizzard.
Обращение появилось на фоне готовящегося судебного разбирательства, где правообладатель обвиняет разработчиков сервера в нарушении авторских прав. В своем письме авторы проекта предлагают Blizzard рассмотреть возможность создания легальной системы лицензирования.
Создатели Turtle WoW отмечают, что их проект стал по-настоящему домашним для многих поклонников World of Warcraft, которые нашли в нем уютную и ламповую атмосферу. Они уверены, что Blizzard могла бы извлечь из этого практическую выгоду. По их мнению, официальная лицензия для некоммерческих серверов помогла бы вернуть в экосистему игры часть аудитории, которая ищет особый игровой опыт.
Кроме того, такая модель позволила бы правообладателю перенимать наиболее успешные идеи и наработки, которые появляются в рамках фанатских проектов, для их дальнейшего внедрения в официальную версию игры.
В качестве успешного прецедента авторы письма приводят пример компании Rockstar Games, которая интегрировала в свою работу разработчиков популярной модификации FiveM для Grand Theft Auto 5, а так же Bethesda, игры которой получают огромную популярность благодаря многочисленным пользовательским модификациям.
Blizzard пока никак не отреагировала на данную инициативу.
бредятина, близзам подобное "лицензирование" только гемор добавит
Не думаю, что это сработает. У близов условно есть свои сервера, которые условно доступны везде. Зачем им какой-то посредник, да еще и в странах, где они и сами могут работать свободно.
А то что там какие-то правила на этих пиратских серверах особенные, это не важно, близы и на своих серверах вам такие правила сделают... ну когда-нибудь, ждите, а пока поиграйте на официальных, ага.
Предлагать корпорации извлечь практическую выгоду из легализации воровства это как если бы тараканы предложили хозяину квартиры платить им аренду за то что они тестируют его еду. А уж пассаж про перенимание успешных идей просто великолепен. То есть сначала они нарушают все мыслимые правила, а потом предлагают продать свои наработки тем, у кого они всё украли. Сравнение с Rockstar и Bethesda вообще за гранью. Те компании работают с модами, а не с целыми подпольными серверами, эмулирующими их продукт. Это как сравнивать кастомизацию купленной машины и угон завода целиком с последующим предложением автоконцерну лицензировать ворованное оборудование.
Blizzard давно плевать на своих фанатов и то что они ушли из России это ещё раз подтверждает мои слова, им даже плевать на деньги которые они получали из России от своих "Фанатов", а получали они не малую сумму за свои игры и игровые предметы а так же разный мерчь примерно Годовой бюджет маленькой Странны, вот и думайте от чего отказались Blizzard из за политики Стран к которой они не имеют ни какого отношение.