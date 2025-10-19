Создатели сервера Turtle WoW предлагают Blizzard ввести систему лицензирования - чтобы можно было работать легально

Команда фанатского сервера Turtle WoW написала открытое письмо в адрес компании Blizzard.

Обращение появилось на фоне готовящегося судебного разбирательства, где правообладатель обвиняет разработчиков сервера в нарушении авторских прав. В своем письме авторы проекта предлагают Blizzard рассмотреть возможность создания легальной системы лицензирования.

Создатели Turtle WoW отмечают, что их проект стал по-настоящему домашним для многих поклонников World of Warcraft, которые нашли в нем уютную и ламповую атмосферу. Они уверены, что Blizzard могла бы извлечь из этого практическую выгоду. По их мнению, официальная лицензия для некоммерческих серверов помогла бы вернуть в экосистему игры часть аудитории, которая ищет особый игровой опыт.

Кроме того, такая модель позволила бы правообладателю перенимать наиболее успешные идеи и наработки, которые появляются в рамках фанатских проектов, для их дальнейшего внедрения в официальную версию игры.

В качестве успешного прецедента авторы письма приводят пример компании Rockstar Games, которая интегрировала в свою работу разработчиков популярной модификации FiveM для Grand Theft Auto 5, а так же Bethesda, игры которой получают огромную популярность благодаря многочисленным пользовательским модификациям.

Blizzard пока никак не отреагировала на данную инициативу.