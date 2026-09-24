Специалисты из Digital Foundry похвалили обновленную графику в World of Warcraft: Forever

Специалисты из Digital Foundry протестировали бету World of Warcraft: Forever, опубликовав развернутый видеоанализ. В этом обзоре эксперты высоко оценили обновленный визуал, а также технические улучшения, которые выжили максимум из устаревшего движка. Впрочем, за визуальный прогресс пользователям придется заплатить - системные требования проекта заметно выросли.
Выписаны некоторые моменты из этого обзора:
- Специалисты проверили тестирование игры на «среднем» железе (на ноутбуке с RTX 4070). При разрешении Full HD (1080p) и пресете графики 7 в открытых зонах счетчик выдавал стабильные 70–80 кадров в секунду. Впрочем, в столицах просадки FPS более значительны из-за высокой плотности игроков/NPC.
- Чтобы добиться широкой доступности на разнообразном оборудовании, Blizzard реализовала собственный трассировщик лучей на основе зондов, рассчитанный на плавную работу даже на старых видеокартах, не поддерживающих аппаратную трассировку лучей.
- Определяющим техническим прорывом World of Warcraft: Forever является диффузное RTGI в реальном времени. На улице система кардинально меняет работу со светом. Стены часовни теперь четко отражают зелень травы и красноту крыши, а скрытые в тени каменные здания Штормграда вместо сплошного синего цвета наполняются теплыми золотистыми оттенками заката.
- Графика в помещениях преобразилась не так сильно, как в открытом мире. Новое освещение с SSAO сделало тени в углах и на стыках более глубокими. Blizzard намеренно не стала внедрять PBR, оставив классические рисованные текстуры 2004 года для сохранения атмосферы;
- В Forever полностью переработали графику в части освещения и обзора. Статичные тени уступили место динамической системе: теперь они реалистично смещаются в зависимости от времени суток и положения солнца. Также разработчики заметно увеличили дальность прорисовки, добавив объемное рассеяние света, что подчеркивает огромный масштаб игрового мира;
- Разработчики серьезно улучшили графику воды, добавив технологию PBR-Water. Теперь реки, озера и океаны выглядят невероятно реалистично: появились настоящие волны, пена у берегов, красивые блики и отражения.
В заключении специалисты назвали World of Warcraft: Forever «бережным ремастером», который сохраняет дух оригинала, но освежает ретро-визуал за счет продвинутых технологий освещения.