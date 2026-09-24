Специалисты из Digital Foundry похвалили обновленную графику в World of Warcraft: Forever

Специалисты из Digital Foundry протестировали бету World of Warcraft: Forever, опубликовав развернутый видеоанализ. В этом обзоре эксперты высоко оценили обновленный визуал, а также технические улучшения, которые выжили максимум из устаревшего движка. Впрочем, за визуальный прогресс пользователям придется заплатить - системные требования проекта заметно выросли.

Выписаны некоторые моменты из этого обзора:

Специалисты проверили тестирование игры на «среднем» железе (на ноутбуке с RTX 4070). При разрешении Full HD (1080p) и пресете графики 7 в открытых зонах счетчик выдавал стабильные 70–80 кадров в секунду. Впрочем, в столицах просадки FPS более значительны из-за высокой плотности игроков/NPC.

Чтобы добиться широкой доступности на разнообразном оборудовании, Blizzard реализовала собственный трассировщик лучей на основе зондов, рассчитанный на плавную работу даже на старых видеокартах, не поддерживающих аппаратную трассировку лучей.

Определяющим техническим прорывом World of Warcraft: Forever является диффузное RTGI в реальном времени. На улице система кардинально меняет работу со светом. Стены часовни теперь четко отражают зелень травы и красноту крыши, а скрытые в тени каменные здания Штормграда вместо сплошного синего цвета наполняются теплыми золотистыми оттенками заката.

Графика в помещениях преобразилась не так сильно, как в открытом мире. Новое освещение с SSAO сделало тени в углах и на стыках более глубокими. Blizzard намеренно не стала внедрять PBR, оставив классические рисованные текстуры 2004 года для сохранения атмосферы;

В Forever полностью переработали графику в части освещения и обзора. Статичные тени уступили место динамической системе: теперь они реалистично смещаются в зависимости от времени суток и положения солнца. Также разработчики заметно увеличили дальность прорисовки, добавив объемное рассеяние света, что подчеркивает огромный масштаб игрового мира;

Разработчики серьезно улучшили графику воды, добавив технологию PBR-Water. Теперь реки, озера и океаны выглядят невероятно реалистично: появились настоящие волны, пена у берегов, красивые блики и отражения.

В заключении специалисты назвали World of Warcraft: Forever «бережным ремастером», который сохраняет дух оригинала, но освежает ретро-визуал за счет продвинутых технологий освещения.