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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 450 оценок

Специалисты из Digital Foundry похвалили обновленную графику в World of Warcraft: Forever

Solstice Solstice

Специалисты из Digital Foundry протестировали бету World of Warcraft: Forever, опубликовав развернутый видеоанализ. В этом обзоре эксперты высоко оценили обновленный визуал, а также технические улучшения, которые выжили максимум из устаревшего движка. Впрочем, за визуальный прогресс пользователям придется заплатить - системные требования проекта заметно выросли.

Выписаны некоторые моменты из этого обзора:

  • Специалисты проверили тестирование игры на «среднем» железе (на ноутбуке с RTX 4070). При разрешении Full HD (1080p) и пресете графики 7 в открытых зонах счетчик выдавал стабильные 70–80 кадров в секунду. Впрочем, в столицах просадки FPS более значительны из-за высокой плотности игроков/NPC.
  • Чтобы добиться широкой доступности на разнообразном оборудовании, Blizzard реализовала собственный трассировщик лучей на основе зондов, рассчитанный на плавную работу даже на старых видеокартах, не поддерживающих аппаратную трассировку лучей.
  • Определяющим техническим прорывом World of Warcraft: Forever является диффузное RTGI в реальном времени. На улице система кардинально меняет работу со светом. Стены часовни теперь четко отражают зелень травы и красноту крыши, а скрытые в тени каменные здания Штормграда вместо сплошного синего цвета наполняются теплыми золотистыми оттенками заката.
  • Графика в помещениях преобразилась не так сильно, как в открытом мире. Новое освещение с SSAO сделало тени в углах и на стыках более глубокими. Blizzard намеренно не стала внедрять PBR, оставив классические рисованные текстуры 2004 года для сохранения атмосферы;
  • В Forever полностью переработали графику в части освещения и обзора. Статичные тени уступили место динамической системе: теперь они реалистично смещаются в зависимости от времени суток и положения солнца. Также разработчики заметно увеличили дальность прорисовки, добавив объемное рассеяние света, что подчеркивает огромный масштаб игрового мира;
  • Разработчики серьезно улучшили графику воды, добавив технологию PBR-Water. Теперь реки, озера и океаны выглядят невероятно реалистично: появились настоящие волны, пена у берегов, красивые блики и отражения.

В заключении специалисты назвали World of Warcraft: Forever «бережным ремастером», который сохраняет дух оригинала, но освежает ретро-визуал за счет продвинутых технологий освещения.

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