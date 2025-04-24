Стартовало публичное бета-тестирование World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic

Разработчики World of Warcraft обьявили о запуске публичного бета-тестирования Mists of Pandaria Classic в социальной сети Twitter (X). Клиент тестовой версии уже доступен для загрузки. Напоминаем вам, что запуск "классических панд" состоится 31 августа 2025 года.

Заметки разработчиков к бета-версии Mists of Pandaria Classic – 24 апреля

Добро пожаловать на бета-тестирование Mists of Pandaria Classic! От всей души благодарим вас за то, что присоединились к ним.

В ходе бета-тестирования мы будем выпускать дополнительный контент и функции, собирать ваши сообщения о неполадках, вводить исправления и улучшения, а также проводить специальные тестовые мероприятия (в том числе в рейдах). Пожалуйста, следите за этой темой для получения информации и новостей.

В первую неделю бета-тестирования мы сосредоточимся на следующем контенте для персонажей 1-85 уровней:

Скитающийся остров (начальная локация пандаренов)

Класс монах

Сценарий "Падение Терамора" (версия для персонажей 85 уровня)

Вам будут доступны шаблоны персонажей 85 уровня для Mists of Pandaria. Кроме того, вы можете скопировать своих актуальных персонажей из Cataclysm Classic.

Следующие основные возможности не будут доступны на этой неделе, но появятся в ближайшее время: