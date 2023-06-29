Стример сделал хоррор в мире World of Warcraft - игра доступна бесплатно

Стример Anboni создал небольшой хоррор по World of Warcraft на движке Unreal Engine 5. Главный герой игры путешествует по Сумеречному лесу (владения Альянса) в поисках семи демонических рун.

Найденные руны необходимо положить на алтарь в пещере, чтобы появился портал и выдал персонажу ружье. Единственным противником игрока будет Стежок, которого можно убить только с помощью огнестрельного оружия.

Скачать игру можно бесплатно с сервиса Goggle Диск. На прохождение хоррора уйдет не больше 10 минут.

Процесс создания хоррора

Anboni известен созданием игр по WoW. 29 мая он сделал сетевой экшен про охоту в гоблинском городе Прибамбасск.