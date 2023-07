Стример создал аналог Among Us по World of Warcraft

Стример Anboni выпустил аналог Among Us по World of Warcraft. События игры происходят в Сумеречном лесу — во владениях Альянса. В WoW Killer игрокам необходимо найти оборотня в команде, а затем убить его с помощью ружья. Игра доступна бесплатно по этой ссылке. Вес файла — 425 МБ. Anboni известен созданием игр по WoW. 29 мая он сделал сетевой экшен про охоту в гоблинском городе Прибамбасск. Спустя месяц он создал хоррор, в котором нужно найти руны в Сумеречном лесу, не попадаясь на глаза Стежку.