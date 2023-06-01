Сценарист World of Warcraft утверждает, что Blizzard уволила его за шутки о "корпоративной жадности" ©

Бывший дизайнер и писатель World of Warcraft утверждает, что был уволен компанией Blizzard после того, как написал новый диалог, призванный сатирически высмеять корпоративную жадность.

Специалист по добыче был добавлен в игру в марте, и дизайнер Эрик Ковингтон написал некоторые из его диалогов.

Они включали такие фразы, как "еще один рекордный квартал по доходам", "назовем это корректировкой стоимости жизни", "похоже, для меня это еще одна яхта" и "пора возвращаться в офис".

Согласно сообщению Ковингтона в Твиттере, его уволили из Blizzard после того, как руководство увидело эти строки и не увидело в них ничего смешного.

Я написал шутки, высмеивающие общую корпоративную жадность для гоблина-добытчика из Venture Company (очень в духе персонажа), но потом руководство проявило внимание к шутку после блокировки строк, в то время как я был сосредоточен на работе над патчем", - объяснил Ковингтон ("блокировка строк" - это когда текстовые строки блокируются и больше не могут быть изменены).

Ковингтон отметил, что официальный аккаунт World of Warcraft в Twitter на самом деле разместил видео с лучшими репликами специалиста по добыче, пока он не дал им понять, что они рекламируют то, за что его уволили.

"Забавно, что это было достаточно хорошо для маркетинга и продвижения игры до, во время и после моего увольнения", - утверждает он. "Они убрали его после того, как я указал на лицемерие".

Никакого внимания или доверия, чтобы хотя бы спросить меня о моих намерениях относительно персонажа (был ли он направлен на кого-то? Нет). Никакой вежливой просьбы позволить мне разобраться с ним и исправить некоторые линии в силу обстоятельств (я бы охотно и с пониманием помог).

Он добавил: "9 лет службы без вопросов ушли в трубу из-за того, что кто-то посмотрел на безобидную шутку и увидел отражение. Они постарались подсуетиться и вытащить меня до конца месяца, прекрасно зная, что льготы истекают на следующий день".

Когда его попросили уточнить, был ли он уволен или ушел в знак протеста, он ответил: "Первое".