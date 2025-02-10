Студия Blizzard поделилась планами на World of Warcraft в 2025 году

Студия Blizzard поделилась своими планами на World of Warcraft в 2025 году и далее. В следующем году игроки смогут наслаждаться несколькими важными нововведениями. Одним из ключевых обновлений станет внедрение системы домов для игроков, предоставляющей каждому возможность создать свое личное пространство в Азероте. Эта идея была анонсирована на Warcraft Direct и обещает стать значимой частью игры.

Кроме того, Blizzard анонсировала возвращение классической версии Пандарии в World of Warcraft Classic, что, безусловно, порадует поклонников острова Пандария. В рамках "Сезона Открытий" появятся новые подземелья, такие как Крипты Каражана, а также обновления для Cataclysm Classic. Разработчики также планируют улучшения игрового интерфейса и улучшенные условия для новых игроков.

В этом году будет продолжена работа над улучшением игрового процесса, опираясь на многочисленные отзывы игроков, собранные в 2024 году. Азерот продолжает развиваться, и Blizzard активно работает над тем, чтобы привнести новые повороты в этот богатый мир.