The Sims в Азероте: Blizzard раскрыла подробности о системе жилищ в WoW: Midnight

Blizzard раскрыла детали новой системы жилищ для игроков в World of Warcraft: Midnight. Игрокам станут доступны 50 участков, разделённых на частные и общественные кварталы. Главное преимущество—никаких лотерей, требований или платы за обслуживание. Хотите дом? Просто стройте!
На старте будут открыты две жилые зоны: одна для Альянса, вдохновлённая Элвиннским лесом и Западным Краем, и одна для Орды, с мотивами Дуротара и Азшары. В будущем обещают добавить новые локации.
Игроки смогут обустроить свои дома сотнями предметов, большинство из которых можно заработать в игре, но для редких деталей придётся заглянуть в магазин. При этом дома будут доступны для всех персонажей отряда, вне зависимости от фракции.
Система также включает концепцию "Соседей": игроки смогут жить рядом друг с другом, создавая частные кварталы для друзей или гильдий и делясь наградами за участие в жизни сообщества.
очередной гарнизон в дреноре... мдэ, уже ничего нового, только копирка
лол, еще во времена эверквеста были личные дома, близзарды явно не очень быстрые
Ох уж этот близард
Ничего себе, они добрались до личных апартаментов спустя 21 год! Это вам не выход KCD2, могут же Blizzard.