The Sims в Азероте: Blizzard раскрыла подробности о системе жилищ в WoW: Midnight

Blizzard раскрыла детали новой системы жилищ для игроков в World of Warcraft: Midnight. Игрокам станут доступны 50 участков, разделённых на частные и общественные кварталы. Главное преимущество—никаких лотерей, требований или платы за обслуживание. Хотите дом? Просто стройте!

На старте будут открыты две жилые зоны: одна для Альянса, вдохновлённая Элвиннским лесом и Западным Краем, и одна для Орды, с мотивами Дуротара и Азшары. В будущем обещают добавить новые локации.

Игроки смогут обустроить свои дома сотнями предметов, большинство из которых можно заработать в игре, но для редких деталей придётся заглянуть в магазин. При этом дома будут доступны для всех персонажей отряда, вне зависимости от фракции.

Система также включает концепцию "Соседей": игроки смогут жить рядом друг с другом, создавая частные кварталы для друзей или гильдий и делясь наградами за участие в жизни сообщества.