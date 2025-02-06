ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 219 оценок

The Sims в Азероте: Blizzard раскрыла подробности о системе жилищ в WoW: Midnight

GRAF_RAGE
Новости

Blizzard раскрыла детали новой системы жилищ для игроков в World of Warcraft: Midnight. Игрокам станут доступны 50 участков, разделённых на частные и общественные кварталы. Главное преимущество—никаких лотерей, требований или платы за обслуживание. Хотите дом? Просто стройте!

На старте будут открыты две жилые зоны: одна для Альянса, вдохновлённая Элвиннским лесом и Западным Краем, и одна для Орды, с мотивами Дуротара и Азшары. В будущем обещают добавить новые локации.

Добро пожаловать домой: Первые подробности о домах игроков в World of Warcraft: Midnight

Игроки смогут обустроить свои дома сотнями предметов, большинство из которых можно заработать в игре, но для редких деталей придётся заглянуть в магазин. При этом дома будут доступны для всех персонажей отряда, вне зависимости от фракции.

Система также включает концепцию "Соседей": игроки смогут жить рядом друг с другом, создавая частные кварталы для друзей или гильдий и делясь наградами за участие в жизни сообщества.

1
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
DowncastKylian

очередной гарнизон в дреноре... мдэ, уже ничего нового, только копирка

0
Talendor3

лол, еще во времена эверквеста были личные дома, близзарды явно не очень быстрые

0
Ясос Убибу

Ох уж этот близард

0
Алексий Бяконт

Ничего себе, они добрались до личных апартаментов спустя 21 год! Это вам не выход KCD2, могут же Blizzard.

-1