Тизер-трейлер дополнения World of Warcraft: Midnight

Уже в следующий вторник, 19 августа, начнется церемония открытия выставки "Gamescom's Opening Night Live", на которой компания Blizzard презентует свое следующее крупное дополнение для World of Warcraft под названием Midnight.

В честь этого события разработчики решили показать тизер-трейлер и тем самым подогреть интерес публики. В коротком ролике показали встревоженных жителей Азерота, которых беспокоит приближение загадочного темного облака в небе.

Тени сгущаются, и Азерот ожидает его самый темный час. Когда буря Бездны постучится к вам в дверь, будете ли вы стоять в одиночестве? Или сплотитесь с соратниками и возьмете в руки оружие?

Внимательные пользователи обнаружили несколько кадров из синематека, который Blizzard, похоже, готовит показать публике на этом мероприятии. Кадры можно обнаружить на стоп-кадрах 0:05, 0:19 и 0:21.

Напоминаем вам, что дополнение Midnight станет вторым крупным дополнением в рамках саги Worldsoul, являющейся частью World of Warcraft. Дополнение предложит новую сюжетную линию, новые локации, подземелья, рейды, а основной фишкой дополнения станут дома для игроков.

Об этих домах, к слову, вы можете почитать из материала ниже.