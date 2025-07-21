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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 303 оценки

Трейлер к скорому запуску World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic

Solstice Solstice

Уже завтра, 22 июля, состоится полноценный запуск Mists of Pandaria Classic, которое с
большим нетерпением ожидают поклонники данного дополнения.

В честь запуска на официальном канале игры был опубликован динамичный трейлер, в котором одна из самых неуловимых рас Азерота — Пандарены — демонстрируют свою силу, защищая свою родину от недругов.

Напоминаем вам, что в Mists of Pandaria игрокам предстоит исследовать новый материк - Пандарию, которая была скрыта от глаз Альянса и Орды магическим туманом на протяжении многих тысячелетий.

Перед запуском дополнения Blizzard планирует провести техническое обслуживание серверов, которое, по их словам, продлится не более часа. Для того, что бы сыграть в Mists of Pandaria Classic вам потребуется лишь игровое время, которое, к слову, вы можете выиграть на сайте.

8
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Tom[Cat]

Тот момент когда хотели играть в ванильную игру без дополнений, а эти клоуны по второму кругу продают свои экскременты

3
Nodas

Близард ничего по второму кругу не продают

1
Mazaxati

Ванилька осталась же, вроде ещё один сервер выделили под неё да и дополнения по второму кругу не продают только подписку на игру которая общая на класику и актуал, а для класик продают бандлы в стилистики дополнения как обычно с маунтом игрушкой и какой-нибудь хyйнюшкой.... и после панд вроде планируют свернуть в какие-то другие дополнения и истории типа ответвлении линия времени..

1
Solstice Mazaxati

До Легиона они точно будут идти, а дальше время покажет.

-zotik-
1