Трейлер к скорому запуску World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic

Уже завтра, 22 июля, состоится полноценный запуск Mists of Pandaria Classic, которое с

большим нетерпением ожидают поклонники данного дополнения.

В честь запуска на официальном канале игры был опубликован динамичный трейлер, в котором одна из самых неуловимых рас Азерота — Пандарены — демонстрируют свою силу, защищая свою родину от недругов.

Напоминаем вам, что в Mists of Pandaria игрокам предстоит исследовать новый материк - Пандарию, которая была скрыта от глаз Альянса и Орды магическим туманом на протяжении многих тысячелетий.

Перед запуском дополнения Blizzard планирует провести техническое обслуживание серверов, которое, по их словам, продлится не более часа. Для того, что бы сыграть в Mists of Pandaria Classic вам потребуется лишь игровое время, которое, к слову, вы можете выиграть на сайте.