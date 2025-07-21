Трейлер к скорому запуску World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic

Уже завтра, 22 июля, состоится полноценный запуск Mists of Pandaria Classic, которое с
большим нетерпением ожидают поклонники данного дополнения.
В честь запуска на официальном канале игры был опубликован динамичный трейлер, в котором одна из самых неуловимых рас Азерота — Пандарены — демонстрируют свою силу, защищая свою родину от недругов.
Напоминаем вам, что в Mists of Pandaria игрокам предстоит исследовать новый материк - Пандарию, которая была скрыта от глаз Альянса и Орды магическим туманом на протяжении многих тысячелетий.
Перед запуском дополнения Blizzard планирует провести техническое обслуживание серверов, которое, по их словам, продлится не более часа. Для того, что бы сыграть в Mists of Pandaria Classic вам потребуется лишь игровое время, которое, к слову, вы можете выиграть на сайте.
Тот момент когда хотели играть в ванильную игру без дополнений, а эти клоуны по второму кругу продают свои экскременты
Близард ничего по второму кругу не продают
Ванилька осталась же, вроде ещё один сервер выделили под неё да и дополнения по второму кругу не продают только подписку на игру которая общая на класику и актуал, а для класик продают бандлы в стилистики дополнения как обычно с маунтом игрушкой и какой-нибудь хyйнюшкой.... и после панд вроде планируют свернуть в какие-то другие дополнения и истории типа ответвлении линия времени..
До Легиона они точно будут идти, а дальше время покажет.