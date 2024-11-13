Трейлер намекает, что в дополнении World of Warcraft Midnight у игроков появится свое жилье

Под конец презентации Warcraft Direct компания Blizzard порадовала игроков анонсом долгожданного новшества в World of Warcraft: дополнение Midnight принесёт возможность создать собственное жильё! Это нельзя назвать прямым анонсом, но все указывает именно на это.

В коротком тизере, кроме вводных слов старшего директора игры Иона Хаззикостаса: «А теперь о доме... у нас есть кое-что, чем мы хотим с вами поделиться", не прозвучало ни слова. Хотя подробностей немного, кадр, где наш герой уютно устроился у огня с кружкой с надписью "Дом, милый дом", говорит сам за себя.

Насколько можно будет настраивать интерьер — пока неясно. На стене дома заметно несколько трофеев, включая Оплот Аззинота, Мантия для отбора проб домашнего пивовара Мантию, Кель'Делар, Мощь Верных и другие интересные предметы, вроде миниатюрной ночной эльфийки-охотницы из Warcraft Rumble, тренировочного манекена и даже головы Ониксии на стене!

Можно ожидать, что настройки всё-таки будут, раз это ключевая фишка дополнения. Хотя, как ранее отмечали разработчики, реализация персонального жилья — сложная задача, требующая значительных изменений в движке игры. Blizzard не раз признавали, что они хотели бы добавить такую функцию, но не хотят повторять ограниченную систему гарнизонов.

Кажется, что теперь Blizzard нашли способ это реализовать. С учётом их новой стратегии создания «вечнозелёного» контента, жильё для игроков выглядит как возможность, которая останется в игре надолго.

Последний кадр тизера намекает, что дополнение Midnight может начаться прямо в доме игрока, с момента его возвращения после очередного похода в далёкие земли. Это также совпадает с дорожной картой 2025 года, на которой есть символ, напоминающий стилизованный очаг. Возможно, жильё для игроков станет ключевой фишкой пред-патча или же сразу выйдет с запуском Midnight, которая начинается в родных краях, когда силы Пустоты грозят Азероту.