ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 195 оценок

Трейлер обновления 11.0.7 "Остров Сирен" для World of Warcraft: The War Within

Solstice
Новости

В честь выхода контентного обновления 11.0.7 разработчики World of Warcraft опубликовали трейлер, в котором продемонстрировали его новинки. Обновление привнесло в игру новую игровую зону под названием «Остров Сирен», полную секретов, могущественных реликвий и захватывающих испытаний.

Что ожидает игроков в этом обновлении:

  • Игроки смогут получить улучшаемую реликвию, которая будет развиваться по мере их приключений. Используйте ее уникальные способности и станьте легендой Азерота.
  • Событийный режим "Бури": Сразитесь с грозными противниками в динамичных битвах, которые заставят вас испытать свои навыки на пределе возможностей.
  • Публичное событие "Раскопки": Объединитесь с другими героями, чтобы найти спрятанные сокровища и решить новые задачи.
  • Увлекательные сюжетные задания: отправляйтесь на выполнение эпических заданий в эпилоге истории Даларана и сюжета "Видения Орвейны", углубляясь в богатую историю World of Warcraft.
Источник  
4
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий