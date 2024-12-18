Трейлер обновления 11.0.7 "Остров Сирен" для World of Warcraft: The War Within

В честь выхода контентного обновления 11.0.7 разработчики World of Warcraft опубликовали трейлер, в котором продемонстрировали его новинки. Обновление привнесло в игру новую игровую зону под названием «Остров Сирен», полную секретов, могущественных реликвий и захватывающих испытаний.

Что ожидает игроков в этом обновлении: