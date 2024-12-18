Трейлер обновления 11.0.7 "Остров Сирен" для World of Warcraft: The War Within

В честь выхода контентного обновления 11.0.7 разработчики World of Warcraft опубликовали трейлер, в котором продемонстрировали его новинки. Обновление привнесло в игру новую игровую зону под названием «Остров Сирен», полную секретов, могущественных реликвий и захватывающих испытаний.
Что ожидает игроков в этом обновлении:
- Игроки смогут получить улучшаемую реликвию, которая будет развиваться по мере их приключений. Используйте ее уникальные способности и станьте легендой Азерота.
- Событийный режим "Бури": Сразитесь с грозными противниками в динамичных битвах, которые заставят вас испытать свои навыки на пределе возможностей.
- Публичное событие "Раскопки": Объединитесь с другими героями, чтобы найти спрятанные сокровища и решить новые задачи.
- Увлекательные сюжетные задания: отправляйтесь на выполнение эпических заданий в эпилоге истории Даларана и сюжета "Видения Орвейны", углубляясь в богатую историю World of Warcraft.