Трейлер обновления 11.1 "Разгром в Нижней Шахте" для World of Warcraft: The War Within

Разработчики World of Warcraft: The War Within опубликовали трейлер к скорому запуску обновления 1.11, получившее название "Разгром в Нижней Шахте". В новом обновлении игрокам предстоит раскрыть все тайны торгового города гоблинов "Нижняя Шахта", заслужить доверие у местных фракций, а также заполучить многочисленные награды.
Чего еще ожидать игрокам в этом обновлении:
- Продолжения развития сюжетной кампании The War Within;
- Новое подземелье – Операция "Шлюз";
- Новую PvP-арену – "Клетка Крови";
- Несколько новых Фракций – Картели Нижней Шахты, Трюмные Воды, Хитрая Шестеренка, Черноводье и Торговая Компания;
- Различные улучшения для интерфейса и изменения баланса классов.
Пора бы уже обновить графику, хоть они и улучшают но это всё равно выглядит как то устаревшее.
Лол, мморпгшные зaдpoты в принципе все с разгромом в нижней шахте