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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 228 оценок

Трейлер обновления 11.1 "Разгром в Нижней Шахте" для World of Warcraft: The War Within

Solstice
Новости

Разработчики World of Warcraft: The War Within опубликовали трейлер к скорому запуску обновления 1.11, получившее название "Разгром в Нижней Шахте". В новом обновлении игрокам предстоит раскрыть все тайны торгового города гоблинов "Нижняя Шахта", заслужить доверие у местных фракций, а также заполучить многочисленные награды.

Чего еще ожидать игрокам в этом обновлении:

  • Продолжения развития сюжетной кампании The War Within;
  • Новое подземелье – Операция "Шлюз";
  • Новую PvP-арену – "Клетка Крови";
  • Несколько новых Фракций – Картели Нижней Шахты, Трюмные Воды, Хитрая Шестеренка, Черноводье и Торговая Компания;
  • Различные улучшения для интерфейса и изменения баланса классов.
-4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
kotasha

Пора бы уже обновить графику, хоть они и улучшают но это всё равно выглядит как то устаревшее.

2
Kimen-no-Yami

Лол, мморпгшные зaдpoты в принципе все с разгромом в нижней шахте

-2