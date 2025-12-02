Трейлер обновления 11.2.7 "Предупреждение" для World of Warcraft: The War Within

Blizzard опубликовали трейлер мини-обновления 11.2.7 «Предупреждение» для World of Warcraft, в котором продемострировали его основные новинки, а также обьявили дату его релиза - 3 декабря. Разработчики также отметили, что данное обновление станет заключительным для текущего дополнения.

Чего ожидать игрокам в этом обновлении:

Хотя призраки Кареша наконец-то успокоились, на горизонте появляется новая угроза. Вереса Виндраннер видит видение будущего бедствия — мрачное пророчество о падении Квель-Таласа. Вы продолжите кампанию «Внутренняя война», чтобы узнать больше об этих тревожных знамениях. Ранний доступ к системе жилья: В рамках этого обновления игроки, уже приобретшие дополнение Midnight, получат доступ к раннему тестированию системы жилья. Игроки, которые возвращаются или продолжают путешествие в Midnight, получат задание, которое приведет их к обучающему квесту по жилью. Там они узнают, как приобрести дом и украсить его.

Независимо от того, новичок вы или вернулись после перерыва, вас ждет комфортный старт. Новые игроки получат обновленный обучающий опыт с плавным переходом к современному контенту. Те, кто возвращается, найдут управляемый режим Returning Player Experience, который поможет вспомнить основы игры и быстро войти в новый контент. Новая история в Lorewalking: The Elves of Quel’Thalas. Встретьтесь с Lorewalker Cho, чтобы узнать историю Эльфов крови и Эльфов пустоты. Вы начнете путешествие с рассказа о нападении Scourge на Silvermoon City и штурме Lich King на Sunwell. Позже узнаете, как Alleria Windrunner осквернила Sunwell и о создании Эльфов пустоты.

Pandaren Heritage Armor. Вернитесь на Wandering Isle вместе со знакомыми персонажами-пандаренами, чтобы восстановить гармонию перед Spirit Festival. Помогите крестьянам и духам восстановить баланс — и получите новую броню пандаренов для своей коллекции.