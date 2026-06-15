Трейлер обновления 12.0.7 для World of Warcraft: Midnight

Уже через пару дней, а именно 17 июня, состоится выход небольшого обновления для World of Warcraft: Midnight, в котором разработчики готовят множество новинок для игроков. Обновление выйдет под порядковым номером 12.0.7 и получит подзаголовок "Откровение".

В честь этого события разработчики опубликовали небольшой трейлер, в котором продемонстрировали основные его новинки. Патч 12.0.7 является вторым из нескольких малых обновлений, которые запланированы для Midnight.

В обновлении игроков ожидает новый мини-рейд Споропад, цепочка заданий про троллей Амани и "Экскурс в историю", новые локации "Решающих ударов", система прогресса Фолиант Омниум, путешествия во времени в Dragonflight и многое другое.

С патч-ноутом вы можете ознакомиться на официальном сайте игры (на английском).