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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 419 оценок

Трейлер обновления 12.0.7 для World of Warcraft: Midnight

Solstice Solstice

Уже через пару дней, а именно 17 июня, состоится выход небольшого обновления для World of Warcraft: Midnight, в котором разработчики готовят множество новинок для игроков. Обновление выйдет под порядковым номером 12.0.7 и получит подзаголовок "Откровение".

В честь этого события разработчики опубликовали небольшой трейлер, в котором продемонстрировали основные его новинки. Патч 12.0.7 является вторым из нескольких малых обновлений, которые запланированы для Midnight.

В обновлении игроков ожидает новый мини-рейд Споропад, цепочка заданий про троллей Амани и "Экскурс в историю", новые локации "Решающих ударов", система прогресса Фолиант Омниум, путешествия во времени в Dragonflight и многое другое.

С патч-ноутом вы можете ознакомиться на официальном сайте игры (на английском).

Трейлеры Обновления
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3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Destroited

В WoW до сих пор кто-то играет ?

6