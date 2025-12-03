Трейлер раннего доступа к жилищам для игроков в World of Warcraft

Blizzard опубликовала трейлер раннего доступа к жилищам для игроков, которые стали доступны в World of Warcraft после установки обновления 11.2.7 c подзаголовком "Предупреждение".

Займите свой уютный уголок на Азероте и обустройте личный дом. Найдите район, который соответствует вашему настроению, выберите идеальный участок и украсьте его по своему вкусу. Ранний доступ к жилью открывается сегодня.

Игроки, которые сделали предзаказ дополнения Midnight, после входа в игру получат задание, которое направит их к обучающему вступлению в Housing, чтобы начать знакомство с тем, как купить дом и как делать в нем изменения.

Игроки, у которых пока нет Midnight, смогут собирать предметы для Housing из различных активностей, но не смогут присоединиться к району или получить собственный дом без дополнения. Напоминаем вам, что релиз World of Warcraft: Midnight состоится 3 марта 2026 года.