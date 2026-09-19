Участники бета-тестирования World of Warcraft: Forever сообщают о массовых проблемах с засилием читеров и ботов

Едва начавшись, бета-тестирование World of Warcraft: Forever столкнулось с первыми проблемами: нечестные игроки уже ищут лазейки для личной выгоды, а официальный форум игры и сообщество в Reddit заполонили жалобы игроков на ботов.

Геймер под ником Dukenstein12 рассказал об одной из таких проблем. Он обратил внимание на локацию Зимние Ключи, где внезапно наводнились толпы низкоуровневых персонажей-тауренов с китайскими именами. Игрок предположил, что их появление связано с расовой способностью тауренов «Проращивание», которое позволяет создавать дубликаты трав и собирать их, даже не владея навыком травничества.

Игроки то и дело натыкаются на странное поведение персонажей, которые синхронно передвигаются по локациям, выполняют одинаковые действия и зачищают стартовые зоны от ресурсов и монстров. Ботоводы круглосуточно фармят золото в одной и той же локации, из-за чего обычные участники тестирования сталкиваются со сложностями при прокачке профессий и покупке предметов.

Кроме того, на "известных площадках" уже есть объявления о продаже золота даже несмотря на то, что прогресс игроков на бета-серверах будет сброшен перед полноценным релизом.

Ранее разработчики сообщали, что они будут пристально наблюдать за покупкой золота за реальные средства и принимать жесткие меры к тем, кто будет этим промышлять. Игроки призывают разработчиков усилить команду гейм-мастеров и наказывать читеров и голд-селлеров.

Напоминаем вам, что полноценный запуск World of Warcraft: Forever состоится 4 ноября.

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