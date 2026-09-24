"Удобство убивает путешествие": разработчик WoW Forever объяснил, почему игра не похожа на современный WoW

World of Warcraft: Forever создаётся как максимально аутентичное возвращение к классической версии World of Warcraft, поэтому разработчики сознательно избегают многих удобств современной игры. Об этом рассказал мир-билдер Blizzard Мэттью Армстронг, подчеркнув, что проект не пытается повторить опыт актуального WoW.

Армстронг отметил, что сам играет в современный WoW, однако при создании WoW Forever намеренно придерживается принципов оригинальной версии. По его словам, за последний год ему пришлось заново изучать и осваивать методы работы, использовавшиеся более 20 лет назад, хотя было бы значительно проще применять современные инструменты и подходы.

Главной целью разработчик называет сохранение художественного замысла и атмосферы классического WoW. Поэтому команда сознательно оставляет в игре определённые неудобства и ограничения, которые в современных версиях были устранены. В частности, игрокам придётся больше взаимодействовать друг с другом, искать друзей, собирать группы и знакомиться с незнакомцами, вместо того чтобы проходить значительную часть контента в одиночку.

«Удобство — смерть путешествия», — сформулировал один из своих главных принципов Армстронг. Он также считает, что каждое изменение, упрощающее игру, постепенно отдаляет её от первоначального опыта, а накопившееся расхождение в итоге приходится компенсировать.

При этом разработчик подчёркивает, что WoW Forever не должна быть закрытым клубом исключительно для ветеранов. Он надеется привлечь как поклонников классического WoW и нынешнего, так и игроков, которые давно не запускали игру, а также новичков.