Умер Билл Петрас - арт директор оригинального World of Warcraft

Умер один из ветеранов компании, Билл Петрас, который приложил руку к созданию художественного стиля оригинального World of Warcraft таким, каким мы его знаем.

В Blizzard Билл проработал с перерывами почти 20 лет: с 1997 по 2005 на должности художественного директора оригинального World of Warcraft, с 2010 по 2021 года на должности художественного директора отменненого проекта "Titan", который позднее превратился в Overwatch.

В 2023 году Билл основал свою собственную студию вместе с выходцами из Blizzard, название которой до сих пор не было обьявлено. Ниже вы можете посмотреть несколько иллюстраций Билла, которые он рисовал для оригинального World of Warcraft:

Также он работал над изображениями, моделями и визуальными элементами для Starcraft, Diablo, Hearthstone и Heroes of the Storm.