Упорство игрока World of Warcraft принесло редкую награду после 2000 попыток

Непоколебимая решимость игрока World of Warcraft наконец-то принесла свои плоды в виде удивительной удачи. После прохождения квеста, длившегося более 2 000 попыток, игроку удалось заполучить редкого маунта. Триумфатор поделился своим достижением на популярном форуме Reddit, вызвав похвалу со стороны сообщества World of Warcraft.

Пользователь Reddit под ником Early_Effective8503 поделился на сабреддите r/wow своей победной историей, рассказав о триумфальном приобретении Небесного облачного змея из оникса. Этот редкий маунт можно получить только после победы над Ша Злости - мировым боссом, периодически появляющимся в Кун-Лайской вершине Пандарии.

Во времена выхода дополнения Mists of Pandaria Ша Злости представлял собой сложнейшее испытание, для преодоления которого требовалось участие рейдовой группы. В качестве награды можно было получить оружие, броню и редкого маунта, которого можно было получить с очень мизерным шансом.

В данный момент это испытание можно пройти в одиночку, но что бы получить этого редкого пета потребуется приложить не мало терпения и времени. Early_Effective8503 рассказал, что для его получение ему пришлось пройти это испытание более 2000 тис. раз, предпринятых с 2017 года.

Исторически сложилось так, что для получения редких маунтов в World of Warcraft приходилось преодолевать астрономические шансы в противостоянии с мировыми боссами. Однако с появлением "Полета дракона" шансы получить маунтов с определенных мировых боссов, в том числе с Ша Гнева, повысились.

Несмотря на то, что шансы на успех могли измениться не в пользу игрока, масштаб его достижения остается неоспоримым. В преддверии выхода обновления 10.1.7 для World of Warcraft игроки с нетерпением ожидают появления новых маунтов, которые будут представлены компанией Blizzard и станут для них новыми испытаниями.