Упорство игрока World of Warcraft принесло редкую награду после 2000 попыток

Непоколебимая решимость игрока World of Warcraft наконец-то принесла свои плоды в виде удивительной удачи. После прохождения квеста, длившегося более 2 000 попыток, игроку удалось заполучить редкого маунта. Триумфатор поделился своим достижением на популярном форуме Reddit, вызвав похвалу со стороны сообщества World of Warcraft.
Пользователь Reddit под ником Early_Effective8503 поделился на сабреддите r/wow своей победной историей, рассказав о триумфальном приобретении Небесного облачного змея из оникса. Этот редкий маунт можно получить только после победы над Ша Злости - мировым боссом, периодически появляющимся в Кун-Лайской вершине Пандарии.
Во времена выхода дополнения Mists of Pandaria Ша Злости представлял собой сложнейшее испытание, для преодоления которого требовалось участие рейдовой группы. В качестве награды можно было получить оружие, броню и редкого маунта, которого можно было получить с очень мизерным шансом.
В данный момент это испытание можно пройти в одиночку, но что бы получить этого редкого пета потребуется приложить не мало терпения и времени. Early_Effective8503 рассказал, что для его получение ему пришлось пройти это испытание более 2000 тис. раз, предпринятых с 2017 года.
Исторически сложилось так, что для получения редких маунтов в World of Warcraft приходилось преодолевать астрономические шансы в противостоянии с мировыми боссами. Однако с появлением "Полета дракона" шансы получить маунтов с определенных мировых боссов, в том числе с Ша Гнева, повысились.
Несмотря на то, что шансы на успех могли измениться не в пользу игрока, масштаб его достижения остается неоспоримым. В преддверии выхода обновления 10.1.7 для World of Warcraft игроки с нетерпением ожидают появления новых маунтов, которые будут представлены компанией Blizzard и станут для них новыми испытаниями.
Нормальная была игруха. Много лет назад. Превратилась в дерьмо.
я с лича по бфа играл, уже было невозможно смотреть как насилуют игру
Я помню много лет ходил за пеплом алара, около десятком персонажей каждую неделю, так и не получил((
Очень рад. Я в Diablo 2 сделал уже наверное 3000 забегов на Мефисто, а нужных перчаток он мне так и не сбросил, жмот.
Молодец, время слил за ради кучки пикселей
Хороший задрот, упоротый)))
Упертый ,хотя скорее мазохист
давно уже надо было ввести нормальный дроп - что бы после каждой попытки был +1% шанса .. тем более большинство подземок проходилось за минуту и это был чистый тупейший фарм
Шесть лет фарма, понятное дело что не непрерывно, но зачем? Там столько разнообразных маунтов, что уже нереально понять, какие из них редкие и уникальные. Иными словами, другие игроки не оценят
Скорей всего бот по кд убивал и все)
награду 1 раз за одного персонажа в неделю с рейд босса получить можно