В Азероте наступила "Полночь": состоялся глобальный релиз нового дополнения World of Warcraft: Midnight

Сегодня состоялся полноценный релиз World of Warcraft: Midnight - второго дополнения в рамках масштабной трилогии Worldsoul Saga. Игроки по всему миру, не принимавшие участия в раннем доступе, наконец получили возможность продолжить эпопею и вступить в борьбу с угрозой Пустоты.

В центре повествования - зловещая Ксал’Атат, Предвестница Пустоты. Героям Азерота вновь придется объединиться, чтобы дать отпор древнему злу и не допустить порабощения мира. Midnight продолжает историю, начатую в The War Within, и подготавливает почву для финальной главы саги - The Last Titan, выход которой запланирован на 2028 год.

Действие дополнения разворачивается в Кель’Таласе. Центральными локациями стали легендарный Луносвет и Леса Вечной Песни - исконные земли эльфов крови, которые претерпели значительные изменения под воздействием магии Бездны. Помимо ностальгических уголков, игроков ждут и новые территории: Зул’Аман, Харандар и Буря Бездны. Ряды обитателей Азерота пополнила новая союзная раса - хараниры, искусные повелители магии земли.

Максимальный уровень персонажей повышен с 80-го до 90-го. По достижении этой отметки путешественникам откроется эндгейм-контент: новые рейды, подземелья и испытания. Однако главной "фишкой" дополнения стала система жилья. В Midnight игроки наконец-то могут обустраивать собственные дома. Каждый персонаж получает надел на территории своей фракции (Альянс или Орда), а возможности кастомизации интерьеров практически безграничны. Более того, участники одной гильдии могут селиться по соседству, создавая целые районы.

Для русскоязычных игроков доступна полная локализация: Midnight может похвастаться не только текстовым переводом, но и качественным дубляжом. Над озвучкой работали те же российские актеры, которые дарили голоса персонажам игры на протяжении многих лет.