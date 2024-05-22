В Blizzard улучшили легендарный кинематографический трейлер World of Warcraft: Cataclysm

Популярная многопользовательская ролевая игра World of Warcraft сегодня отмечает запуск новых классических серверов. Игроки могут вновь бросить вызов Смертокрылу и отправиться покорять контент в World of Warcraft: Cataclysm. В честь этого запуска студия Blizzard представила отремастированный кинематографический трейлер дополнения.
В свое время синематик для World of Warcraft: Cataclysm стал одной из лучших работ кинематографического отдела Blizzard Entertainment. Ролик показывал эпичное появление смертоносного дракона Смертокрыла, который отправлялся уничтожать Штормград. Его появление в мире сильно изменило оба континента и породило страшные природные катаклизмы.
В Blizzard не стали переделывать трейлер с нуля, вместо этого сосредоточившись на его улучшении. Разработчики взяли оригинальные сцены и улучшили их, подняв разрешение до 4K и повысив общую детализацию. Ролик теперь выглядит намного лучше своего оригинала, который вышел еще в 2010 году.
Судя по плееру Playground, ролик наоборот ухудшили до всратого фуллХД :-D
Близзарды таки поняли что это не дело когда весь контент сливается в унитаз, каждую обнову? // Александр Иванов
Самый первый, Бурнинг Крузад и Лич Кинг - вот ЭТО легендарные трейлеры. А Катаклизма ну такое, даже без заявки на значимость.