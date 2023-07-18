В файлах World of Warcraft обнаружили босса с отсылками к Fortnite

В файлах патча 10.1.7 для тестового билда World of Warcraft нашли отсылки к Fortnite. В игре появятся ряд механик, вдохновленных королевской битвой от Epic Games — скоростная постройка, восстанавливающий здоровье напиток «Glug Jug», ружье «One Pump», диско-бомба, отбрасывающая бомба, а также буря, наносящая постоянный урон. Все они будут доступны новому боссу MMORPG, который станет главным героем нового события.

Также в файлах упоминается персонаж Renegade Looter. Его модель очень похожа на скин Renegade Raider из Fortnite. Дата релиза 10.1.7 не сообщается.

12 июля в WoW вышло обновление «Трещины во времени». Главными новинками апдлейта стали новая специализацию для драктиров — «Насыщатель», подземелье «Рассвет Бесконечности», а также событие «Порталы времени».