В Китае запустили поезд, посвященный вселенной World of Warcraft

В честь празднования Лунного Нового года компания NetEase представила тематический поезд, посвященный вселенной World of Warcraft.
Недавно в Китае стартовала новая промо-акция: поезд, оформленный в стиле популярной игры World of Warcraft. На его внешней стороне размещен логотип WoW, а внутри пассажиры могут увидеть изображения известных героев и другие промо-материалы.
На церемонии запуска присутствовали модели, одетые в костюмы персонажей из игр Blizzard. Они вручили памятные сувениры первым пассажирам поезда.
Ранее в Китае уже проводились подобные мероприятия, связанные с World of Warcraft. Например, в 2014 году McDonald's оформлял свои рестораны в стиле этой игры и предлагал виртуальные предметы в рамках промо-акций.
В прошлый раз, когда Близзард ушла из Китая, то там ломали статую. В следующий раз будут пускать поезд под откос.