В Китае запустили поезд, посвященный вселенной World of Warcraft

В честь празднования Лунного Нового года компания NetEase представила тематический поезд, посвященный вселенной World of Warcraft.

Поезд в стиле World of Warcraft

Недавно в Китае стартовала новая промо-акция: поезд, оформленный в стиле популярной игры World of Warcraft. На его внешней стороне размещен логотип WoW, а внутри пассажиры могут увидеть изображения известных героев и другие промо-материалы.

Салон поезда в стиле World of Warcraft

На церемонии запуска присутствовали модели, одетые в костюмы персонажей из игр Blizzard. Они вручили памятные сувениры первым пассажирам поезда.

Модели в тематике игр Blizzard

Ранее в Китае уже проводились подобные мероприятия, связанные с World of Warcraft. Например, в 2014 году McDonald's оформлял свои рестораны в стиле этой игры и предлагал виртуальные предметы в рамках промо-акций.